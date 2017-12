“Si ‘Chiquilladas’ la hace Javier Gutiérrez, un famoso o con cierto nombre, gira por toda España”

Sábado, 23 diciembre 2017

Cuenca | A.L.D.

La versión de Desahucio merecería estar sobre cualquier escenario de España pero ahora tiene que afrontar la segunda fase: la aventura en que se convierte la osadía de representarla donde sea, como reconoce el director de ‘Chiquilladas’, Ángel González.

Amante del teatro, puro teatro, pero consciente de su dificultad, no ya para montar una obra, sino incluso para conseguir reunir un grupo, porque a veces “te descuidas y no viene nadie detrás”.

No es fácil armado por toda promoción con el boca a boca cuando, muy de vez en cuando, consiguen una representación. Ojalá lo consigan, a pesar de que no son buenos tiempos para el teatro y menos para el de provincias.

- Crisis en el sentido amplio, la evolución de la sociedad, resulta fácil deducir que no es fácil, ¿sigue siendo tan complicado sacar adelante una obra teatral como en etapas de la historia pasada?

- Siempre se habló de crisis en los teatros y creo que es algo consustancial que siempre va a seguir así pero el teatro no va a desaparecer porque es algo vivo. Ahora, sí es cierto que desde esta última crisis llamada -que para mí no es crisis sino esta fase, digamos, de entender la vida y la sociedad-, centrados en Castilla-La Mancha y la provincia de Cuenca, lo que es el mundo del teatro aficionado, sí es cierto que es más difícil poder montar obras con criterios de calidad y de participación de la gente, sí.

Por una parte, hay que reconocer que antes se apuntaba más gente a los grupos y de forma más desinteresada para lo que hiciera falta. Es cierto que hoy día hay mucha más oferta y entonces es más difícil, aunque a la gente le gusta mucho, pero algunos dicen: yo me apunto en invierno, pero la obra hay que hacerla en verano. Otros dicen: yo en verano lo que haga falta, pero la tienes que tener preparada en invierno. Lo que es difícil de compaginar y, luego, hay un cierto número de gente que no sé si por las series o por los programas de televisión, quieren ser actores y actrices que llegan y se sorprenden porque hay que quedar para ensayar. Se piensan que se van a meter en un grupo y a los dos días ya eres actriz y famosa y sales en la tele. Aunque luego hay gente comprometida y, ahora con la escuela municipal hay más gente, pero yo pensaba que iba a haber más, la verdad. La gente mata un poco el tiempo, tiene muchos objetivos -muy buenos- y cumplidos. Hay más nivel, sensibilidad, incluso, algunos parece que quieren cerrar grupo pero no se acaba de concretar. A la mayoría parece que le gusta pero luego ya el compromiso de las giras, montajes…

Y la otra faceta que quedaría son las actuaciones. Aquí, si te contratan los ayuntamientos directamente…, que casi ninguno contrata directamente; los Veranos en Cuenca, que te cogen o no te cogen; el programa Talía de Diputación, en el que cada vez se contrata menos el teatro, ni siquiera obras de títeres u obras de infantil porque no importa tanto eso sino que los entretengas mientras que montan los músicos, y no hay más.



- Y con ese panorama, Desahucio Teatro prepara ‘Chiquilladas’. ¿Cómo fue el germen? ¿Cómo se gesta?

- La habíamos visto hace mucho tiempo en ‘El Xúcar’ que la había montado Flotats con una escenografía de recortables y ahí se quedó en la memoria. Se queda olvidada pero recuerdas que tenía esa sonrisa y estaba bien. Y solo es un actor porque no es un monólogo. Y ahí está, pensando que algún día…, y ahí queda y, claro, ante lo que he dicho antes, ante la imposibilidad práctica, podíamos montar esto. Habíamos montado ‘Lázaro’, luego montamos ‘La ventera gallarda’, hicimos también ‘Acto imprevisto’ con dos actores y quería hacer ‘Arlequín, servidor de Rosamor’ de la Comedia del Arte pero había dificultad para coger actores y actrices y al final con Ángel Ibáñez -que los dos caminamos juntos desde hace un montón de tiempo- le dije de dar una vuelta a esta obra. Nos pusimos y contacté con Juana Oleza, profesora de Francés en el Grisolía. Trajimos el libro de Francia, nos lo tradujo… Es mucho más largo, es un drama largo aunque no es un libro de teatro, con escenas más duras. Nosotros nos pusimos, hicimos nuestra versión y ahí surgió.



- ¿Cuánto tiempo se tarda en poner sobre el escenario y poner en danza una obra como ‘Chiquilladas’?

- Pues esta nos llevó más o menos dos años. Al año y medio hicimos una versión que íbamos a estrenar en la Plaza de la Merced pero llovió y a los diez minutos la tuvimos que dejar. Después no queríamos hacerla en el Parque de San Julián porque no reúne las condiciones para esta obra, no es el sitio. Después se hizo en otro sitio de fiestas hasta poderla representar con buenas condiciones y funcionó. Y entonces vimos que funciona, se disiparon las dudas. Nos volvimos a encerrar. La obra es un reto, tiene estilo, quitamos un poquito hasta dejarla en 80 minutos y quedó ágil. Total, que un montón de tiempo.



- Entrando en la escenografía, ¿cómo se consigue con tan poco, tanto?

- Creo que es experiencia y trabajo y lo que uno lleva dentro. Para quien no la haya visto, explicar que sobre el escenario solo hay baúles. Ángel decía que con unas cajas, pero son mejor los baúles. Tienen la connotación siempre del baúl de la Piquer, ¿no?, de los viajes, lo teatral. Es como ese viaje a Ítaca, con los baúles, de donde sacas cosas de viajes y son como ese juego de arquitectura. Y una de las claves fue que el chico es chico y él siempre juega, de hecho empieza con el juego y acaba… pero siempre hay un juego, en todas las escenas hay un juego. Empieza jugando a la guerra, en tono de guerra, juega con los botes que usa como zancos, el juego de la rayuela, con un paralelismo, el juego de los bolos que luego reutilizamos y mucho matiz.



- Realmente no hay un decorado y con cosas muy sencillas…

- Sí, sí, con cosas que el chico puede llevar. Los bolos, la cuerda, los botes y con los baúles, lo que más logrado queda es la iglesia, con la cartera arriba. Sí, sí.



- ‘Chiquilladas’, la versión de Desahucio está consiguiendo el aplauso del público. Ha estado en las pedanías de Cuenca, en el Teatro Auditorio y con buenas críticas. La obra ha crecido, ¿orgulloso como director?

- Te sientes a gusto. Es como ese hijo que pares y en el que confías y en el que otra gente no confía casi nada o prácticamente nada, o casi todo lo contrario. ¡Uy! uno solo, o ¡uy! esto tan añejo y tú dices, que no, que esto tiene su cosa. Y vamos montando, en colaboración con Ángel, aunque en otras ha sido más compartida la creación, pero en ésta podemos decir que ha habido un tanto por ciento mayor de creación y dirección por mi parte y él, claro, por supuesto, desde el punto de vista de actor, que aparte de la paliza que se da, hemos ido consiguiendo, a ver si esto del chico, que no se te vaya. En ésta ha sido una labor más de dirección con su ayuda.

Una obra universal que nosotros nos hemos traído a lo nuestro para nuestro público. Es nuestra historia, de nuestros padres que sirve para cualquier ambiente, de guerra, budistas, hinduistas, cualquier religión, de cualquier tipo desde esa infancia se va depositando algo, en la inocencia del chico, de cualquier chico, en cualquier ambiente. Hay una cultura que va mamando y cuando se lleva el hachazo que se lleva que está con la sonrisa porque nos recuerda a los españoles un sinfín de cosas vividas con lo que lleva a un fin último, el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? Y cuando vas a agarrarte a lo que te han dicho toda la vida, el padre, “hijo, son solo palabras”. Todo está lleno de mensajes con un final escenográfico efectivo.



- Una de las mejores obras que hemos visto pero ¿es todo el reconocimiento que se puede esperar? Un premio sería la representación, ¿se puede aspirar a eso en Cuenca?

- Primero, ya es difícil el poder montar en el Auditorio. A raíz de las últimas jornadas con el teatro polaco, propuse la obra para representarla en las IV jornadas que iban a ser sobre el teatro oprimido y social, trayendo de Argentina. En contacto con la UIMP, el Ayuntamiento, la Diputación… esas cosas hay que hacerlas con tiempo, no el mes de antes y no acababan de dar, incluso reservé tres días para hacer una muestra de escuelas de teatro de arte dramático, la Rosa de Madrid, la de Barcelona y alguna privada, al menos cuatro pero, claro, no se acababan de concretar, la Junta no ponía y no conseguía el presupuesto. No había seguridad de ningún tipo hasta que finalmente quedé para octubre pero viendo que no se concretaba tuve que decir al Consorcio que no se podía y entonces, como estaba en idea de hacer esta obra se logró hacer en noviembre y de casualidad en Iniesta y Minglanilla, y muy bien. Nos dicen que de los mejores teatros que han venido por aquí y en Cuenca nos dicen que le hemos ganado por goleada a ‘La tempestad’. Yo sé que esta obra en vez de hacerla Ángel, que lo hace muy bien, la hace Javier Gutiérrez, un famoso, o alguien con cierto nombre, gira por toda España.

Antes éramos 6 o 7 y teníamos grupo y éramos todos, ahora es por proyectos. Hacemos ésta, conseguimos un poco de dinero para hacer una y luego llamas al pueblo o buscas, y no hay grupo.



- ¿Merece la pena todo este esfuerzo o esto sí que es amor al teatro puro y duro?

- En esas estamos. Hay días que me como el mundo… Claro, es que yo tengo también esa visión social de que hay que sembrar… y te juntas, sí ¡vamos, vamos! pero te descuidas y no viene nadie detrás. Está claro que si hubiera colectivo se conseguían cosas. Al no haber, cada uno va un poco a lo suyo, bien porque no se tiene esas sensaciones, o bien porque demás hacen con lo que están haciendo y mantenerse es difícil y la propia idiosincrasia, el famoso ¡ea! por eso unos días te comes el mundo y otros lo mandas todo…

Ahora mismo hay tres o cuatro ideas pero, claro, ¿cómo sacas para ponerlas en marcha? Sacar adelante ‘Chiquilladas’ que ha gustado, pues produce satisfacción. ¡Por qué no decirlo! Y ¿qué quiere uno? Pues que se viera más. No es vanidad, es que está bien, pues, que se viera pero tienes que conseguir un dinero para pagar todos los gastos que genera, la furgoneta, etc. y para dejar para montar otra. Y, claro, con 4 o 5 funciones pues no va a salir.



- Es que es limitado. En Cuenca, representas en el Teatro Auditorio, váis a Iniesta o Minglanilla y, ¿después?

- Y por causalidad. Pero es que llamas a Tarancón, estamos intervenidos, o llamas a Pedroñeras y nos dicen, si no viene nadie, nada más que cuando viene alguno famoso. Y a taquilla y vienen 15 o 20, no más. Y, ¿cómo estamos al no sembrar? Por eso digo yo tanto esto y conseguimos esa especie de escuela provincial que hay y ojalá, si saliese la escuela de arte superior dramático de Castilla-La Mancha, si fuese en Cuenca, pues mejor. Ahí estamos, detrás de eso que ya he hablado con todo el mundo y, sí, sí, pero luego nada. ¿Qué ocurre? Que además de salir más grupos y más calidad, luego esa gente se buscaría la vida y buscaría otros colectivos, mujeres, las AMPAS, institutos y habría profesores… Si hubiese como en Inglaterra que allí todo el mundo representa a Shakespeare pero aquí no es así. Si el maestro se enrolla, y a veces con poca formación y se quema.



- Dirigida por Ángel González, representada por Ángel Ibáñez, los dos maestros de escuela ¿Que binomio se produce ahí educación-teatro, teatro-educación?

- No tiene por qué pero sí es cierto que en Cuenca la mayoría de la gente y grupos pasaban por Magisterio, incluso de teatro. En Magisterio ya intentamos hacer, no sale grupo pero luego de esa gente salen otros grupetes y luego Ibáñez se hizo allí en Magisterio, sí, sí. Y luego, claro, una vez que nosotros ya hacíamos, pues ya hemos ido a bastantes cursos, hemos impartido y ya Magisterio te permite en vacaciones, aunque durante muchos años no había vacaciones nunca, montabas y montabas, incluso, unas palizas donde es ahora el Museo de las Ciencias, el antiguo asilo de ancianos. Con un bocata y nos daban las 3 o las 4.

Ahora es distinto, no se mama y debería de haber en las escuelas porque había dramatización que se quiso ir a la escuela y hacer especialista y quedó en nada. Si alguno se enrolla y se hace con los chicos algo por Navidad, un festival. Cosas muy dignas por su trabajo y tal, pero la mayoría de las veces…

Con el programa ‘Conocerte’ hemos visto alguna cosa estupenda pero otras…, pero chapó por el maestro. Como la maestra de Sisante que allí, venga, quedándose horas y horas, sin que le corresponda. Un esfuerzo tremendo y muy loable.



- Con la obra se consigue un rato divertido, entrañable y repleto de sugerencias ¿es lo que debe de conseguir el teatro pero la sociedad igual no lo valora, ¿o sí?

- Yo creo que hay de todo y es cuestión de emisor y receptor. ¿Conseguir con el teatro? pues como está vivo… Esta misma mañana Gutiérrez en la radio -un hombre por cierto que hoy en España lo hace todo. Está en un momento dulce y está haciendo todo en series, en teatro y se lo habrá currado pero luego hay otros, igual o incluso mejor, que no lo consiguen-, pues ha revelado que el 90% de los compañeros actores trabajan como camareros. Y otra historia, o la de siempre, es muy difícil para un grupo de provincias, salvo que ya tenga referencias y que te tienes que tirar a profesional. Algunos saltan a la fama: ‘Atalaya’ de Sevilla, Animalario o Joglars… Por una parte, el teatro ¿qué tiene que hacer? El teatro es algo vivo y habrá gente que se acerca al teatro para ver a alguien de la tele, o gente que reconoce que no le vale la obra si no se ríe, otros buscan comedias al estilo de Arturo Fernández o Alfonso Paso, que a mí no me gustan, pero todo hay que tenerlo en cuenta a la hora de montar.



- Vuestra obra tiene calidad suficiente para ir a cualquier teatro de España.

- Yo pienso que sí pero ahora te vas a Madrid y vas a una sala, a ver cómo podemos. Pagando seguro que encuentras alguna pero valen un montón a no ser alguna en un barrio o algún sitio cercano a Madrid que luego igual no va nadie, que, incluso, vas y no vas a coger un eco. Pero estos días precisamente la echaría, para ver cómo y con qué cosas uno solo… Yo he visto casi todas las cosas de El Brujo, él hace ‘El Lazarillo’, él solo, y no pasa nada. Y se lo monta tan rebién. Es teatro, puro teatro. ‘Chiquilladas’ la montas con uno y la puedes montar con veinte si quieres, los guachos, el maestro, el cura… Veinte alumnos y puedes desmadrarte también, pero ¿dónde vas? Si no vas a tener para darles de comer.



- En Cuenca hay gente con capacidad y hay ideas como la que está desarrollando ‘La Máquina Real’ con el teatro de figuras pero sin apoyos… y es una pena.

- Sí, sí. Fíjate, y Jesús es profesional y se lo está trabajando, pero ha tenido que currárselo para sacar un taller con el que le ha dado un dinero a una gente que no encuentra nada por ningún lado. Si hubiera apoyo real para las cosas, seguro que esto te daría trabajo, colegios y gente que van pasando, se va enriqueciendo y en 3 o 4 años te has convertido en una referencia no solo nacional, sino internacional, del títere, de la figura, de la marioneta que luego conlleva más y no solo del guante. Y luego otras formas y maneras de vivir para convertirse en una bola que se enriquece, pero entre los colectivos que no se apoyan y no se reivindican y política, yo ya no sé qué hacer. No se apuesta, no se apuesta. Hay gente que ha hecho mil proyectos, mil cosas y, nada.