EL PSOE constata que en Torrehierro “no hay máquinas en el terreno ni papeles en los despachos”

El portavoz asegura que casi dos años después de la firma del convenio no está hecho el proyecto eléctrico ni se ha movido nada sobre el terreno”. Gutiérrez pide una Comisión Mixta de Seguimiento para acelerar la disponibilidad de suelo industrial.

El portavoz del PSOE, José Gutiérrez, ha asegurado que, “a pesar de todo lo que se está diciendo, de las declaraciones del alcalde hablando de cantidades millonarias, a día de hoy no hay un solo metro cuadrado disponible en la segunda fase de Torrehierro”.



Gutiérrez ha explicado que, cuando están a punto de cumplirse dos años desde que se firmara el convenio con SEPES, “aún no está hecho el proyecto eléctrico, que corresponde al Ayuntamiento, y que tendrá que aprobarse, licitarse, adjudicarse y ejecutarse, con los correspondientes plazos legales”. Para el portavoz, la única realidad en estos momentos es que “en Torrehierro segunda fase no hay luz y por tanto, las obras de urbanización no pueden empezar”.



El PSOE ha pedido en Junta de Portavoces Extraordinaria que se cree una Comisión Mixta, con presencia de todos los grupos políticos, “para hacer un seguimiento exhaustivo de todos los pasos que hay que dar, visto que el Gobierno es incapaz de sacarlo adelante, y que lleva dos años mareando la perdiz para que, “a oscuras” a estas alturas”.



Para Gutiérrez, no es de recibo que el alcalde se dedique a hacerse la víctima cuando no ha sido capaz de cumplir su parte del convenio, “y que ofrezca un millón de metros cuando ni siquiera ha llevado la luz a 160.000, que no son la solución pero que al menos sería algo de suelo disponible para empresas de menor tamaño que pudieran estar interesadas en instalarse en Talavera y que sólo ven un trozo de tierra sin ningún servicio cuando se acercan hasta aquí”.



CAPTACIÓN DE EMPRESAS



El portavoz asegura que el alcalde tampoco cumple su función de buscar empresas que puedan ubicarse en la ciudad, “a pesar de lo cara que nos está saliendo la Oficina de Captación que se inventaron, dotada con 700.000€ y que se supone que era para esto”.



Gutiérrez considera que tanto el director de esta Oficina, “como el responsable de Desarrollo Empresarial e Industrial, cargo que crearon a la medida del concejal tránsfuga de Ciudadanos, cobran un sueldo para dedicarse a ello, porque entre sueldos, Oficina y lo que estamos dejando de ingresar por el IBI que le perdonamos a SEPES, nos está saliendo muy caro sin que se vea resultado alguno”.