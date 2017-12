Las pistas de Valdeluz están listas para acoger pruebas del circuito provincial y regional

Martes, 26 diciembre 2017

“Hoy cumplimos un anhelo que se ha demorado más de lo debido por causas ajenas al Ayuntamiento. Hoy damos un paso adelante en la aspiración de completar una instalación deportiva modélica, eficaz y funcional como hay pocas en esta región. Hoy se pone la primera piedra de la Escuela Municipal de Atletismo, que esperamos sea el germen de una prolija cantera”. Es la valoración que hacía el alcalde de Yebes tras el estreno de la pista de atletismo del Centro Deportivo Municipal ‘Valdeluz’ que se celebró este sábado. Para la ocasión se organizó la disputa de un control con una treintena de atletas de Guadalajara, en su mayoría, del Club de Atletismo Unión Guadalajara que, de esta forma, quiso sumarse a la fiesta. Miguel Cócera invitó a los numerosos equipos que en nuestra provincia fomentan la práctica de este deporte “a comprobar sobre el terreno que estamos ante unas instalaciones que reúnen unas condiciones inmejorables para la competición y los entrenamientos”.

Después de la capital y Azuqueca de Henares, Yebes se convierte en el tercer municipio de la provincia en contar con pistas de atletismo de alto nivel. Aunque estas cuentan con un valor añadido. “Que no es otro que la ubicación geográfica, a casi 920 metros de altitud sobre el nivel del mar, que le confieren un plus en la mejora del entrenamiento”, explica José Villarino, concejal de Deportes. El pasado 16 de diciembre, los técnicos de la Real Federación Española de Atletismo estuvieron visitando el complejo para valorar si cumplía las especificaciones técnicas que exige el organismo federativo a este tipo de instalaciones. Cuatro días después, emitía el certificado correspondiente donde se hace constar que reúne las condiciones reglamentarias para la práctica del atletismo y la homologación de las marcas que en ella se obtengan.

Con esa acreditación en la mano, el Ayuntamiento de Yebes ha iniciado las gestiones para que la pista del CDM Valdeluz acoja la próxima primavera algún Campeonato Provincial de Guadalajara, que hasta ahora se alternaban la capital y Azuqueca de manera rotatoria. “Aunque no descartamos la disputa de alguna prueba de carácter regional, que sería una magnífica piedra de toque para calibrar las verdaderas posibilidades de este escenario”, opina el concejal de Deportes. De la misma opinión es la Delegación Provincial de la Federación de Atletismo de Castilla-La Mancha, cuyo máximo responsable estuvo en el estreno de estas pistas. “Cuando se hace una inversión como esta, lo caro es que no se use. Ahora se trata de llenar de actividad esta moderna instalación de máximo nivel, darla a conocer y, sobre todo, que se disfrute y use”, opina Julián García, delegado de Guadalajara.

Con un anillo de seis calles, radios de 36,5 metros en curva y 400 m de cuerda, la pista de atletismo del Centro Deportivo Municipal ‘Valdeluz’ está provista de un pavimento deportivo de última generación. Suministrado por la empresa líder mundial de este material, la superficie Sportflex garantiza el rendimiento óptimo en competición y entrenos para el atleta, además de unos niveles excelentes en lo que se refiere a retorno de energía, comodidad, seguridad y durabilidad. Capaz de proporcionar un comportamientoóptimocon las zapatillas de clavos y una elasticidad sin parangón, además de ofrecer resultados únicos en tracción, drenaje eficaz en condiciones de lluvia y resistencia al deslizamiento. “En el primer trimestre del año queremos tener listo el equipamiento para la disputa de las diferentes disciplinas del atletismo”, puntualiza Villarino.

Además de las pruebas de velocidad, fondo, medio fondo y3.000 metros obstáculos con foso de agua en posición interna, la pista de Valdeluz también está preparada para acoger la altura, la pértiga y el salto de longitud y triple salto. Por si fuera poco, dispone de un graderío en la recta principal con capacidad para medio millar de personas. “Estamos seguros que la apertura de esta instalación puede y debe marcar un punto de inflexión en el panorama del atletismo de Guadalajara”, valora el alcalde de Yebes, que también quiere que sirva de referencia para los corredores populares y de élite.