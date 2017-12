El Ayuntamiento no ha recibido notificación oficial del grupo Quirón

Jueves, 28 diciembre 2017

Talavera de la Reina

| El Día

Rodríguez, a preguntas de los periodistas, ha transmitido la "sorpresa" del equipo de Gobierno ante las informaciones que afirman que el grupo Quirón no desarrollará su proyecto de expansión en Talavera.

Si bien, ha señalado que se pusieron en contacto con la empresa al considerar que el Ayuntamiento ha hecho "todo" lo que le han pedido e incluso ha puesto a su disposición terrenos en una zona hospitalaria, lo cual beneficiaba a la propia empresa.

"Todas las reuniones que ha solicitado el representante de Quirón en la ciudad se le ha ofrecido con toda la celebridad del mundo, por lo tanto es sorprendente", ha indicado.

Según Rodríguez, la respuesta de la empresa ha sido que por parte de Quirón "no han salido esas informaciones y que su portavoz no ha dicho nada de eso". A esto ha añadido además que aseguran que el "proyecto de Talavera no tiene nada que ver con el de Alcalá" y que todavía "no hay ninguna decisión ni de quedarse ni de irse".

En este sentido, ha concretado que esperan que les convoquen a una reunión, "por lealtad administrativa", en la que al menos les comuniquen si van a cambiar su decisión empresarial, "que es completamente lícita", ha concluido.

LENTITUD EN LAS GESTIONES

A este respecto, desde el grupo municipal del PSOE han pedido "mayor decisión política" del Gobierno municipal para que las empresas no se vayan incluso antes de instalarse, como en el caso de Quirón.

El portavoz socialista, José Gutiérrez, ha informado en nota de prensa que pedirá explicaciones sobre el caso Quirón en la Comisión de Seguimiento del Alcalde que han solicitado, al considerar que el equipo de Gobierno de Jaime Ramos "es muy lento a la hora de hacer las gestiones necesarias".

Para Gutiérrez, con el proyecto Quirón se va a perder supuestamente una inversión de más de 16 millones de euros y 102 puestos de trabajo para Talavera, cuando en su opinión, "no puede permitirse perder más empresas con la situación que vive la ciudad".

Además, ha apuntado que las empresas "no pueden estar esperando, quieren seguridad y agilidad en el Gobierno" y, por ello, hay que poner en marcha una "política preventiva", teniendo preparado suelo de todos tipos, tanto industrial como educativo y sanitario.

Por último, Gutiérrez ha indicado que el alcalde de Talavera "debe ser el primero en poner las condiciones idóneas de desarrollo de suelo para ser así un imán de atracción de flujos económicos".