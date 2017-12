Torralba se prepara para la San Silvestre más multitudinaria

Sábado, 30 diciembre 2017

Ya se han cerrado las inscripciones para la San Silvestre Torralbeña que se celebra el próximo 31 de diciembre a las 12,30 horas en el municipio. Los cinco euros de cada inscripción irán destinados a la ‘Asociación Down Caminar’ para mejorar la calidad de vida de las personas que sufren Síndrome de Down. En esta edición serán casi 500 los participantes que se suman a esta carrera para despedir el año. La prueba consistirá en dos vueltas a un circuito urbano, la primera de ellas controlada y la otra libre, recorriendo un total de 4,9 kilómetros. Al ser una prueba festiva, no habrá clasificación ni premios. No faltarán los disfraces de todo tipo que aportarán la nota de color y humor a la carrera,

Los participantes que terminen la prueba recibirán la Gran Bolsa del Corredor, y para todos los asistentes a esta gran fiesta del deporte podrán disfrutar de cerveza, vermú, gachas y migas. Los corredores que tengan niños a su cargo no tendrán que preocuparse, ya que la organización junto con el Ayuntamiento ofrece de manera gratuita un servicio de ludoteca instalado en el Centro Juvenil. Los pequeños también tendrán su oportunidad de participar en la San Silvestre Infantil, que se celebrará a las 12,00 horas y en la que tendrán que recorrer 450 metros. Además, habrá animación infantil, pintacaras e hinchables para los niños y los adultos podrán disfrutar de una masterclass de Aerodance.