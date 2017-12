La Nochevieja se sube al tsunami de las Redes Sociales

Viernes, 29 diciembre 2017

Según datos obtenidos por Friendz la APP para ganar dinero con las redes sociales, entre sus usuarios, casi el 90% de los españoles utilizarán su smartphone para fotografiar las fiestas de Nochevieja: cenas, fiestas y celebraciones serán las protagonistas de las redes sociales este domingo ya que el 80% de las fotografías se compartirán en todos los perfiles de Facebook, Instagram y Twitter.



La celebración de nochevieja es el momento preferido para 8 de cada 10 españoles que compartirán las fiestas, los looks, los entornos y las celebraciones a través de sus perfiles sociales. Estas fiestas son menos familiares y más sociales para estos usuarios.



Según datos de Friendz, el 90% de estas fotos van a parar a Facebook e Instagram, las redes sociales favoritas para el uso social. Si la media normal de publicaciones de los usuarios es de 4 a la semana, en estos días la cifra crece un 120% llegando a compartir hasta 20 fotos en los próximos 3 días.

10 Consejos para hacer buenas fotos en Nochevieja



1.- Prepara tu cámara antes de la celebración: Desde Friendz recordamos que no sólo necesitas la cámara: Baterías cargadas a tope, tarjetas de memoria con espacio suficiente, trípode o similar... Parece que no, pero hay una serie de elementos que no debemos olvidar si queremos poder hacer fotos en esos momentos tan especiales como la Nochevieja.

2.- Haz fotos sin flash: Apaga el flash. Un truco que utilizan mucho los usuarios más activos de Friendz es el de deja que las luces de ambiente establezcan el estado de ánimo del momento: la magia de las luces del árbol o de la llama de las velas le dará un toque distinto a tus fotos de navidad, no olvides que las luces blancas iluminan la piel mejor. Si puedes fijar tu cámara, aumentar el ISO a por lo menos 800. Velocidad de obturación 1/60.

3.- Fotos del momento de los regalos: La apertura de los regalos es un momento clave de la noche. La escena se desarrolla muy rápidamente, y no hay segundas oportunidades. Si tu cámara lo permite, configúrala en modo continuo o de ráfaga.

4.- Primeros planos: Una forma de sacar fotos bonitas según Friendz es jugar con la decoración y el primer plano de la persona que queremos hacer la foto. En estas fechas las casas están más decoradas por este motivo jugar con estos elementos puede ser muy recomendable.



5.- Los detalles de las fotos: Los primeros planos no solo a nuestros hijos y familiares sino también a los objetos juega con el desenfoque para darle un toque artístico. No es necesario hacer las típicas fotos de cara y sonriendo para demostrar alegría y felicidad, atrevete.

6.- Adornos festivos: Las luces y los adornos navideños que encontraremos en casi todas las fotografías de Navidad son un elemento básico para acompañar estas fotos.

7.- Apagar el balance de blancos automático: Al neutralizar automáticamente modelos extremos de color, el color digital creíble es interpretado de manera espectacular. Es importante recordar que no todas las fotografías necesitan balance de blancos.

8.- El momento de la cena: Cuando ya esté todo listo para la cena, la mesa decorada, la comida servida, y la gente sentada en la mesa. Aprovecha cada momento para tomar unas buenas fotografías.

9.- La fotografía familiar: En toda las fiestas y cenas de nochevieja no puede faltar la fotografía familiar. Es el recuerdo más importante, ya que están todos los participantes, la que todos quieren tener.

10.- Fondos luminosos: Las luces de las decoraciones también pueden ser perfectas para el fondo de las fotos.