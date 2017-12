17 FORMAS DE MORIR EN ESPAÑA

Viernes, 29 diciembre 2017

| ELDIAdigital

Nacer y morir son los dos hechos más transcendentales de nuestra VIDA, y por ello debían ser los que más ATENCIÓN han de tener no solo de los que tienen el honor de recibirnos o despedirnos, sino también de los que nos gobiernan, aunque no siempre sucede así. El 12 de octubre del 2012, murió mi padre en mi casa como consecuencia de un ictus cuando llevaba con nosotros más de ocho meses después de haber estado ingresado cuarenta días en la habitación 209 del Servicio de Geriatría del Hospital de Guadalajara.

El 12 de noviembre del 2017, muere mi madre, con 97 años, a los cinco días de estar en su casa después de haber estado ingresada veinte días también en la misma habitación 209 del citado Hospital. Las casualidades no existen, quisimos que murieran en casa; no aceptamos otras formas de morir al no haber razones para ello, creemos que fue el mejor regalo que les pudimos hacer, y la mejor medicina que les pudimos dar, algo incomparable con lo que en esos días que sus tiempos se terminaban recibimos todos de ellos. La casa les lleno de paz y tranquilidad, donde se les fue la VIDA serenos y tranquilos, hasta despedirse de todos nosotros, sin ninguna apariencia de signos de dolor o sufrimiento alguno; muchos fuimos testigo de ello.

También fui testigo de como morían hasta tres personas en la habitación de mi padre en el Hospital, en una misma semana, donde combatieron con la muerte de forma acelerada hasta que se les fue la VIDA. Estamos perdiendo el verdadero sentido real del hecho más sublime, generoso, emotivo y trascendente del ser humano en todo su tiempo vivido; hecho dignificado, respetado, enaltecido, glorificado por todas las culturas desde la más remota antigüedad, y al que la sociedad actual lo trata de muchas maneras, en todas relativizando su verdadera grandeza, dignidad, y respeto. Solo pido que por lo menos en España todos tengamos la oportunidad de morir con la misma dignidad, amor, intimidad, y ayuda material y espiritual según sus creencias; sin improvisaciones ni ocurrencias. Se debe aportar soluciones para que los familiares con obligaciones laborales, personales, incluso carentes de espacio en sus domicilios que les impide que los suyos mueran en su casa para que existan en esas Unidades Geriátricas de los Hospitales, o fuera de ellos, espacios individuales para morir sin prisa, con la intimidad, dignidad, respeto, y grandeza que la muerte merece, rodeado de los suyos, sin estar oyendo chismes, cotilleos, crispaciones o arreglos del mundo; un lugar donde nadie se sienta coartado cuando el Tiempo de despedida se nos esta acabando, o han decidido que se acabe.

Soy consciente de que nada va a cambiar, de forma inmediata, ni siquiera para facilitar el traslado al domicilio familiar y poder morir con los suyos, con los medios materiales y técnicos que el momento requiere, o para que en geriatría, se realicen cambios posturales al menos cada tres horas, necesarios para que el cuerpo de nuestros mayores no salga lleno de llagas y hasta de profundas heridas, cuando se les da el Alta, como esta sucediendo; para que se reconozca, valore y dignifique su trabajo a quienes allí prestan sus servicios más humildes con entrega, vocación y amor a quienes están ingresados para curarse o morir.

Si no despertamos a esta realidad, asignatura pendiente de los hospitales españoles, y a otras muchas realidades que estamos viviendo, terminaremos en autenticas “granjas humanas” controladas y dirigidas por diecisiete pensamientos únicos, sin saber que hay otras formas de morir en libertad junto a los nuestros, y poder descubrir la fuerza y el poder del amor y el perdón, cuando ya no funciona la lógica que conoce de la Ciencia y estamos en manos de la lógica del Tiempo que solo conoce Dios, para poder morir sin prisa como lo hace la oruga cuando se transforma en mariposa. Si no despertamos a esa realidad, nuestra muerte dependera de la “Comunidad Autónoma que nos toque”; respuesta que fue dada hace un año por un Prestigioso Médico y Profesor de la Universidad en Madrid, en una Conferencia organizada por la Fundación Siglo Futuro en Guadalajara con la que se respondía a una pregunta del publico sobre ¿ como se estaba muriendo España ?.

Finalmente me dirijo a quienes afirman que nos convertimos en un vegetal o que la VIDA termina con la muerte, para decirles que ni saben lo que son los vegetales, ni los animales, y mucho menos la especie humana, pues el pobre y simple conocimiento que tienen sobre la VIDA y la MUERTE, ni si quiera es comparable, con el pobre y simple conocimiento que en la Ciencia se reconoce se tiene del Universo, o en las Religiones de Dios.



Fdo. Manuel López Antón