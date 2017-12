SR. MENA, ¡DEJE YA DE DAR PENA! (Fernando Moreno, alcalde de Huete)

Sábado, 30 diciembre 2017

OPINIÓN | ELDIAdigital

Hoy, cuando me disponía a firmar el acta de replanteo de la obra a ejecutar en la última planta del Convento de la Merced de Huete gracias a la inversión de la Diputación Provincial, me ha venido a la cabeza su nombre y automáticamente por mis labios ha salido una exclamación, !qué pena el Sr. Mena! Y porqué, se preguntará, le trataré de responder:



Esta inversión en el patrimonio cultural, como el resto de inversiones que se han realizado o se van a ejecutar en breve por la institución provincial, generan empleo y riqueza y lo hacen a corto plazo y a largo plazo, es decir el ideal para fijar población, usted que es alcalde debería saberlo. En el caso de Huete, esta actuación no sólo va a dar trabajo a desempleados de mi localidad sino que va a dinamizar en este momento parte de la economía local pues seguramente pequeñas empresas de mi pueblo tendrán ocasión de participar en la obra, esto ahora, y más adelante cuando se termine la actuación, al espacio se le dará un uso cultural o empresarial que atraerá capital humano y dinamizará la economía, y como seguro no se lo creerá le pongo ejemplos de lo realizado en Huete en los últimos tiempos: la actuación finalizada hace dos años en el convento de Jesús y María, más conocido como el Cristo y que actualmente es un museo de fotografía gestionado, por si no lo sabe, por la Fundación Antonio Pérez que ha tenido este año 1.300 visitas y desde que se inauguró más de 4.000; Las minas romanas de Saceda del Río, visitables hace un tiempo gracias a la actuación de la Diputación provincial llevan este año más de 2.600 visitas; el recién reformado Museo Etnográfico gracias al igualmente al PLAMIT de Diputación, cerca de 1.000, y así le podría continuar dando datos positivos de visitas, turistas que están contribuyendo a generar actividad económica en mi pueblo y comarca.



¿Y qué pasará con Santo Domingo Sr. Mena?, pues más de lo mismo, creará puestos de trabajo en el tiempo que dure la obra y en el futuro dinamizará la economía optense y de la Alcarria Conquense, sino pues pregunte a los alcaldes de la comarca sobre su pensamiento acerca de realizar inversiones en esta zona tan despoblada, o sino a los colectivos de mi localidad que trabajan para que el patrimonio heredado no se hunda, o a todos los concejales de la corporación municipal, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, que han aprobado por unanimidad en el pleno el estar de acuerdo con esta inversión de la diputación provincial, o a los vecinos que han visto que durante muchos años no se hacían inversiones de calado en nuestro pueblo y comarca. La realidad es la que es en nuestra zona, una parte de nuestro futuro pasa por la rehabilitación y la puesta en valor de nuestro patrimonio.



Así que le pido que deje de atacar al Presidente de la Diputación por preocuparse y ocuparse en poner en valor el rico legado patrimonial heredado, pues cada vez que lo hace lo único que da, Sr. Mena, es bastante pena, y hay muchos otros problemas más importantes en la provincia donde si vale la pena trabajar, seguramente nos hará un favor a todos y creo, según me dicen, también a las siglas que usted defiende pues cada vez son más las personas de su partido que opinan que está haciendo el ridículo.





Fernando Romero González

Alcalde de Huete