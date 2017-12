El PSOE recoge más de media tonelada de alimentos para causas benéficas

Sábado, 30 diciembre 2017

Talavera de la Reina

Toledo | ELDIAdigital

Esta mañana se han recogido más de 500 kilos de alimentos y productos de higiene en las ya tradicionales ‘Migas solidarias’ que cada año organizan el PSOE y Juventudes Socialistas de Talavera de la Reina a beneficio de Cruz Roja y la Asociación Aurelio de León.

El secretario general del PSOE, José Gutiérrez, ha querido agradecer a ambas asociaciones el trabajo que realizan día a día, ya que “llegan donde las administraciones no lo hacen”. En este sentido, ha recordado que a pesar de que el Gobierno municipal aprobó en el Debate del Estado del Municipio ampliar la partida presupuestaria del fondo de emergencia social de 500.000 euros a 1.000.000, no lo ha cumplido “aún sabiendo que hay muchas familias que lo siguen pasando mal en Talavera y que necesitan de la ayuda de las administraciones públicas”.

Por su parte, la consejera de Fomento, Agustina García, ha destacado que “el Gobierno regional no se olvida de la política social, una que se viene haciendo durante el año 2017 y que seguirá adelante en 2018, incrementándola en la medida de lo posible”. García señala que hay que ayudar a quienes más lo necesitan “en todo lo que sea posible”, recordando que no solo se ha puesto en marcha un Plan de Empleo en Talavera, sino que teniendo en cuenta la grave situación que atraviesa la ciudad, también se ha realizado un Plan de Empleo Plus gracias al cual se habrá contratado a más de 1.000 personas durante el año 2017 con las políticas de empleo llevadas a cabo por la Junta de Comunidades.

A su vez, García ha recordado que la mejor política en materia de empleo, la que da “dignidad a la persona” es un empleo y para ello es muy importante que “en Talavera se comience a trabajar para traer empresas a la ciudad, tener suelo industrial disponible para que las empresas vengan cuanto antes y se creen puestos de trabajo”.

Por otro lado, el presidente provincial de Cruz Roja, Juan Carlos Santos, ha agradecido el apoyo no solo al PSOE y a Juventudes Socialistas por estas ‘Migas Solidarias’, sino también el trabajo que se realiza tanto a nivel regional como provincial, recordando que este año la Diputación de Toledo ha destinado más de 300.000€ en la comarca de Talavera para ayudar a quienes más lo necesitan. Finalmente, Aurelio de León también ha querido destacar la importancia de que Talavera comience a andar y venga todo lo posible a la ciudad para que así esta situación tan delicada que están viviendo muchas familias pueda desaparecer por completo.