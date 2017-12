SUEÑO PARA FINALIZAR EL AÑO. Por Fermín Gassol Peco

Domingo, 31 diciembre 2017

Opinión

BLOGS | Fermín Gassol Peco

Hoy treinta y uno de diciembre toca dar el pasaporte al año que acaba. Dos mil diez y siete no ha sido nada del otro mundo aunque bien es verdad no se podía esperar algo distinto de un año con una terminación en diez y siete. Sin embargo, pasará a la historia como un escalón obligado en nuestra escalera existencial. Pues bien en este postrer día del año que acaba, me apetece reflejar un deseo cara al año que mañana estrenamos, una propuesta que se antoja onírica, pero que todos, o casi, suscribiríamos para salir de este carajal en el que estamos sumergidos.



Dice un conocido refrán que“una cosa es predicar y otra dar trigo”. Que una cosa es hablar y otra muy distinta realizar aquello que se dice…que las palabras se las acaba llevando el viento, son muy baratas, no nos comprometen al menos como antaño y con frecuencia, sobre todo en política, son casi siempre interesadas. Los hechos sin embargo son los que nos definen, involucran y comprometen. Un refrán este, que en clave política podría traducirse en….”si yo estuviera en el gobierno, otro gallo cantaría”



Por supuesto que esta propuesta es imposible, que se trata de un “divertimento político” pero como onírica posibilidad coyuntural durante unos años, creo que podría seruna buena idea. ¿En qué consistiría? Pues en que los partidos mayoritarios se turnaran cada cierto tiempo, treinta meses lo más, en el poder de manera sistemática. Que cada partido supiera en el momento de ejercitar la responsabilidad de gobernar, que en un cierto periodo de tiemposería sustituido por elpartido que está en la oposición.



De esta manera se evitarían dos cosas: la primera, se cuidarían muy mucho de decir y hacer cosas de manera irresponsable ya que reverterían después y con total seguridad en ellos mismos;y la segunda, los partidos dejarían ya de utilizar el...si yo estuviera en el poder...Asígobernarían necesariamente de una manera más convergente y el ciudadano y contribuyente, dejaría de asistir al bochornoso espectáculo de las continuas descalificaciones. “Eso que denuncia usted mientras yo gobierno...tómelo y demuestre como lo haría”. Seguro que no se dirían ni prometerían tantas gratuidades.



Sé que la democracia es otra cosa porque se basa siempreen la voluntad de la mayoría y en la libertad de voto...aunque bien se podría considerar esta iniciativa que propongo, que no es sino una medida de coyuntural pedagogía democrática. Porquelo que no podemos es seguir contribuyendo y menos consintiendo a que se esté montando y desmontado siempre el mismo inmueble...Que estamos deseando que algún día este hermosoinmueble que es nuestra naciónesté completamenteterminado. Que los ciudadanos no podemos seguir aguantando y sufriendo los desencuentros permanentes de los partidos políticos. Que si la democracia es como es, el mejor sistema político, no podemos consentir estar como estamos. Que aquí la democracia se ha tomado como el…todo vale…para abusar de propios intereses y ocurrencias y eso de democracia tiene muy poco o no tiene nada.Porque la democracia es un recipiente…en el que no cabennila corrupción, la chulería,nila compra de voluntades. Y desde luego las que no pueden tener cabida tampoco son esas frívolas propuestas realizadas para ilusionar en vano a los contribuyentes. Que los ciudadanos merecemos más nivel y más respeto, aunque quizá con nuestra actitud pasota y permisiva…estemos contribuyendo precisamente a lo contrario.