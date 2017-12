SCOTT MANNION "Not Exaclty Deep"

Domingo, 31 diciembre 2017

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

Mientras buscaba un lugar para escribir y grabar nueva música, Scott Mannion (co-fundador de Lil ‘Chief Records y anteriorment de Tokey Tones) descubrió y se enamoró de una pequeña ciudad en las montañas fuera de Valencia.



Sentado en un valle en la base del majestuoso Pico del Remedio y rodeado de olivos y almendros, Scott se vió como el único hablante de inglés nativo de una ciudad medieval, Chelva, rica en historia (los cristianos, los moros, la guerra civil...) pero también, y muy importante, rica en música.



A pesar de estar encantado con su nuevo entorno, era un momento difícil para Scott que acababa de salir de una relación de nueve años que inspiró muchas de las canciones que acabarían formando el álbum del siguiente año.



El video de "Not Exactly Deep" fue rodado cerca de la ciudad medieval de Chelva y grabado en Super 8.

Mientras que la demo original era synth-pop estándar con un toque post-punk, ahora con una infinidad de giros y vueltas (Motown grooves, breaks y cuerdas inquietantes por nombrar algunos) casi se ha convertido en una canción de Jim Steinman.

Ya nos presentó el primer adelanto del disco, "Your Kinda Love", grabado como un dúo con la cantante catalana Clara Viñals (de Renaldo & Clara) - también cuenta con interpretaciones de James Milne (Lawrence Arabia), Jonathan Bree (The Brunettes), Ryan McPhun (The Ruby Suns) y de algunos nuevos amigos españoles de Scott.

"Conocí a Clara en el año 2015 cuando con su banda, Renaldo & Clara, fueron teloneros de Princess Chelsea en Sitges (Princess Chelsea es uno de los artistas de mi sello, Lil’ Chief Records). Me encantó la voz de Clara – tiene como una esencia de Astrud Gilberto o algo similar – y aunque ‘Your Kinda Love‘ no fue escrita originalmente para ser interpretada en formato dúo, pensé que mezclando su voz con la mía podía salir algo interesante. Así que le pregunté a Clara si le gustaría formar parte de la canción y, ya desde el primer momento, sonó de maravilla. Esta también es la primera vez que Clara ha grabado una canción en inglés, ya que sus propias canciones las canta en catalán"