La San Silvestre torralbeña batió su récord de participación

Lunes, 1 enero 2018

Torralba de Calatrava ha despedido el año con la San Silvestre más multitudinaria. En esta edición han participado alrededor de 500 personas, que con sus disfraces han recorrido un total de 4,9 kilómetros en un circuito urbano de dos vueltas. Los participantes cada año se superan más en sus disfraces. Se han visto muchos vestidos de Papá Noel, pero otros han sorprendido al público con disfraces de piratas, dibujos animados o incluso árboles de Navidad. Esto demuestra su gran implicación en esta prueba tanto deportiva, como festiva.

La alcaldesa del municipio, María Antonia Álvaro y el concejal de Deportes Luis Blanco han querido mostrar su agradecimiento a la organización del evento y a las empresas colaboradoras, “el gran esfuerzo e ilusión que habéis puesto en esta edición ha logrado que la San Silvestre Torralbeña haya batido récord de participación”, además ambos han recalcado que “no solo los torralbeños disfrutan de esta fiesta, cada año vienen más participantes de otros lugares a empaparse del ambiente que vivimos en este día en el pueblo”.

Al tratarse de una prueba festiva no ha habido clasificación ni premios. Parte de los cinco euros de cada inscripción han sido destinados a la ‘Asociación Down Caminar’ para mejorar la calidad de vida de las personas que sufren Síndrome de Down. Este año, y como novedad, la organización junto con el Ayuntamiento ha ofrecido de manera gratuita un servicio de ludoteca instalado en el Centro Juvenil. De esta manera los participantes con hijos menores han podido despreocuparse y poder asistir a la prueba con total tranquilidad.

Tras la carrera, más de mil personas han acudido a la Plaza de la Villa para degustar gachas y migas, cerveza y vermú de manera gratuita, lo que ha supuesto una auténtica fiesta para los vecinos del municipio y los visitantes de otros lugares que no han querido perderse este evento que cada vez tiene más éxito. Además se ha impartido una masterclass de aerodance y los más pequeños han disfrutado de hinchables y animación infantil.

Tanto la carrera como la posterior fiesta se han desarrollado sin incidentes y con total tranquilidad, gracias en parte a los más de 50 efectivos de Protección Civil y Policía Local.