Si te acomodas, no compites (Por CR Massó)

Martes, 2 enero 2018

OPINIÓN - ELDIAdigital.es | Por CR Massó

Le venció de una manera clara, sobre todo en la segunda mitad, ante un equipo que era el mismo que hace muy poco lograba conseguir la Liga española y su segunda Champions conscutiva, algo que nunca había logrado nadie. Unos jugadores que eran prácticamente los mismos, pero con una difrencia, se saben titulares, todo el mundo sabe que van a jugar y por ello se puede decir que están acomodados.

Y es que en el deporte pasa como en cualquier trabajo, si sabes que hagas lo que hagas vas a jugar, vas a cobrar y todo va a seguir igual, pues tienes que ser muy honesto o dejas de esforzarte. Jugadores como Benzema, Marcelo o Kross, entre otros, saben que no tienen competencia y la poca que tenían con jugadores como Morata o James desapareció este verano, entonces el Real Madrid podría haber buscado recambios, o no, decidió la segunda opción y desde entonces el equipo ha ido de capa caída. Sí es cierto que ganaron dos Supercopas, una vapuleando al Barça, pero poco más que reseñar desde entonces. Marchan cuartos en Liga, han pasado ronda en Champions League, donde se verán las caras con el PSG y se les pudieron ver las vergüenzas ante el Tottenham, y en Copa del Rey sufrieron ante un Segunda B como el Fuensalbrada.

Evidentemente o te renuevas o mueres, y el proyecto del Real Madrid ahora mismo está muerto después de parecer estar en el mejor momento de su historia, evidentemente aún queda mucho y puede resucitar, pero la imagen es que no se sabe a lo que juega, que no tiene un hombre con gol, que la defensa hace aguas por momentos y que el once que todos sabemos va a jugar pase lo que pase, que Isco y Asensio tienen que hacer mucho más para ser titulares y que ahí acaban los recambios, un equipo de 15 jugadores que tiene que competir por todo y que los jugadores juegan en la nobleza... Cada día me acuerdo más de un tal Morata y que el año pasado si el Madrid triunfó fue por el 'equipo B', que nadie lo olvidé, este año ya no está...