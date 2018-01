Reunión de los integrantes del PEMUVI ante la previsión de posibles nevadas este fin de semana

Viernes, 5 enero 2018

Cuenca | ELDIAdigital.es

Se ha decidido no activar el PEMUVI al considerarse que los datos no son concluyentes, por el momento, de un fenómeno meteorológico adverso. No obstante todos los servicios que componen el Plan están alertados para actuar en el caso de registrarse precipitaciones en forma de nieve.