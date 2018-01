Protección Civil alerta al norte peninsular por el temporal de nieve y lluvia

Viernes, 5 enero 2018

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología sitúa la cota de nieve para este sábado entre los 400 y los 700 metros en el norte de la Península y en torno a los 700 a 1000 en el resto del territorio, lo que implica que podrá nevar "en amplias zonas del norte peninsular", así como en zonas de Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía. Además, se espera que en La Rioja la nevada sea particularmente intensa.

En cuanto a las lluvias, lloverá de forma intensa en País Vasco, Andalucía y Cataluña. La situación se prolongará hasta el domingo y amainará el lunes, aunque es previsible que continúe nevando en las proximidades del Sistema Central e Ibérico y en los Pirineos.

Por todo ello, el organismo de Protección Civil aconseja viajar únicamente si es imprescindible y, en caso de ser así, asegurarse de que el coche dispone de cadenas o neumáticos de invierno. Además, pide "extremar la precaución", especialmente ante la posible presencia de placas de hielo en el pavimento.

Entre los consejos que figuran en la alerta, destaca la importancia de informarse del estado de las carreteras y de la previsión meteorológica antes de emprender la ruta, cerciorarse de que el vehículo cuenta con anticongelante y de que los frenos y neumáticos están en buen estado y llevar ropa de abrigo y un teléfono móvil con batería de recambio y/o cargador de automóvil.

Una vez en la carretera, subraya la necesidad de respetar la velocidad y las medidas de seguridad que impongan las autoridades de tráfico, alejarse de la playa y de otros lugares bajos que puedan ser afectados por las elevadas mareas, oleajes y ríos (también a la hora de estacionar), circular preferentemente por carreteras principales y autopistas.

Además, debido a la previsión de fuertes vientos, recuerdan que para conducir con ventisca es conveniente extremar las precauciones, especialmente en la salida de túneles, adelantamientos y cruce con vehículos pesados en carreteras de doble sentido. Preste atención ante la posible presencia de obstáculos en la carretera.

En el caso de las rachas de viento, recomienda a toda la población asegurar puertas y ventanas de sus hogares y retirar de terrazas y ventanas todos aquellos objetos que puedan caer a la vía pública. A los peatones les aconseja alejarse de cornisas, árboles, muros o edificaciones en construcción o grúas que puedan desprenderse y señala que también, conviene abstenerse de subir a los andamios sin medidas de protección.

QUÉ HACER SI ESTÁS ATRAPADO EN LA NIEVE

Protección Civil indica que, en caso de quedar atrapado en la nieve cuando se viaja por carretera, la mejor opción es permanecer en el coche con la calefacción puesta, renovar cada cierto tiempo el aire y vigilar que el tubo de escape no esté obstruido para evitar que los gases penetren en el interior del vehículo.

"No intente resolver la situación por sí mismo, trate de informar de este hecho y, salvo que la situación sea insostenible, espere asistencia", subraya.

ANTE INUNDACIONES

Para circular en una situación de lluvia intensa que produzca zonas con gran afluencia de agua, Protección Civil advierte en primer lugar de que el vehículo "no debe detenerse en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua" y no debe de tratarse de cruzar ni en vehículo ni a pie los tramos inundados. "No intente salvar su automóvil en medio de una inundación", señalan los expertos.

En este sentido, manifiestan la importancia de mantenerse informado de las condiciones climatológicas, así como de "alejarse de los ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas, evitando atravesar vados inundados". "Debe dirigirse a los puntos más altos de la zona", explican, además de señalar que los vehículos aparcados en zonas indundables no solamente puede sufrir daños sino que pueden producirlos en caso de ser arrastrados por la corriente, contribuyendo además a dificultar la circulación de agua.