Unión de Uniones pide a los Reyes Magos lluvia, elecciones al campo y mejoras en la cadena agroalimentaria

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras haber hecho un balance del año 2017 que caracterizaba de seco y pobre en soluciones, pide a los Reyes Magos que 2018 tenga unas condiciones climatológicas favorables, y que, por fin, la ministra ponga en marcha la maquinaria para convocar elecciones y que los beneficios de la cadena alimentaria se repartan de manera más justa.

Unión de Uniones, quien ya se mostrara preocupada por las consecuencias que ha generado la sequía para la agricultura y la ganadería, pide que 2017 sea una excepción y que en este nuevo año el tiempo y el clima sean más benévolos, a pesar de que ello no está en mano de los gobiernos, ni las administraciones. Lo que sí depende de los poderes públicos es afrontar los problemas y, en este sentido, la organización considera que el Ministerio debería dotar de mayor presupuesto a los seguros agrarios para dar respuesta a las realidades que suceden en el campo y recuperar los montantes del capítulo de inversiones para permitir una gestión más eficaz de los recursos hídricos.

Por otro lado, entre las reclamaciones históricas de la organización, se encuentra la convocatoria de elecciones al campo. Unión de Uniones cree que ya ha llegado el momento de medir la representatividad de una manera fidedigna, a través de las urnas, tal y como sucederá el próximo febrero en Castilla y León.

“Dicen que los Reyes Magos pueden conseguirlo todo” – afirman desde la organización. – “A Sus Majestades les pedimos que logren retomar la promesa de Arias Cañete que se quedó flotando con su marcha a Bruselas. Es injusto que se hable tanto de democracia en otras esferas y en el campo se obvie” – añaden.

La organización cree que, además de presupuestos, es necesaria una mayor dosis de voluntad política para afrontar algunas de las dificultades graves por las que atraviesa el campo, como la revisión del mal funcionamiento de la cadena alimentaria, que se traslada en situaciones de crisis a importantes subsectores agrícolas y ganaderos.

“Algo que debería ser tan prioritario como un reparto justo de los beneficios del sector agroalimentario, en nuestro país, no se acomete debidamente” – denuncian desde la organización – “Y esto es así por la ausencia total de voluntad política” – insisten. Respecto a esto, Unión de Uniones da un paso más allá y critica la postura del Ministerio que, no sólo no ejerce de árbitro sino que, además, desvía su mirada hacia las macromagnitudes, mientras la industria y la distribución se reparten el pastel, a costa de los consumidores y los agricultores y ganaderos.

En la misma línea, la organización señala que 2018 debería ser el año en que aborde un nuevo enfoque para la sanidad animal, que busque la eficacia en la lucha contra enfermedades como la tuberculosis, brucelosis o lengua azul mediante medidas integrales y no cimentadas en el sacrificio masivo de ganado e inmovilizaciones indiscriminadas, que acaban conduciendo a la ruina a las explotaciones sin erradicar la enfermedad.

La carta de Unión de Uniones la cierra una petición para disponer en el futuro, con la Reforma que se aborde en 2018, de una PAC que se centre en los agricultores y ganaderos profesionales europeos reforzando su posición en la cadena agroalimentaria, disponiendo de medidas para prevenir crisis las sectoriales y que protegiendo nuestro modelo de agricultura rentable y sostenible frente a competencias desleales del exterior.

“Ojalá que la carta no cayese en saco roto y que el nuevo año trajese alegrías y buenos sabores al medio rural, como merecen todos aquellos que lo trabajan diariamente de sol a sol.” - concluyen