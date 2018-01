La Cabalgata de Reyes se sobrepuso a la amenaza de lluvia

Sábado, 6 enero 2018

Marchamalo

Guadalajara | ELDIAdigital

Esta tarde se daban por finalizadas las actividades previstas dentro del programa de Navidad en Marchamalo con la visita de los Reyes Magos de Oriente, que no dejaron pasar por alto nuestro pueblo en su periplo por cada rincón de nuestro país pese a la lluvia. Tres carrozas y 60 personas llegaron al pueblo por la carretera desde el barrio del Badén, con una amplia comitiva de personajes entre los que no faltaron soldados, pajes, la Virgen María con San José y el Niño Jesús, y, los tres Reyes Magos, que como novedad llegaron en una gran carroza luminosa que no desmereció con la lluvia.

A lo largo de todo el recorrido, idéntico al de pasados años siguiendo la carretera hasta alcanzar la Plaza Mayor y la Iglesia de la Santa Cruz, centenares de personas, con familias al completo, se acercaron a ver la llegada de los Tres Magos a pesar de la desapacible llovizna, que por desgracia redujo la cantidad de público en la calle. Al final los asistentes se concentraron en la Plaza Mayor y en el interior de la Iglesia, donde los ilustres invitados saludaron a todos los presentes e hicieron entrega de los regalos a los niños marchamaleros con sus propias manos. El párroco de Marchamalo, Miguel Torres, y el Alcalde, Rafael Esteban, recibieron a todos agradeciendo especialmente la colaboración en la organización de la llegada de los Reyes Magos a la Peña 'La Nuestra', a la Policía Local y a los voluntarios de Protección Civil.

ACCIONES SOLIDARIAS Y UN GRAN PARQUE DE JUEGOS

No obstante, la cabalgata ha sido la guinda del pastel en un año que ha vuelto a caracterizarse por las campañas solidarias, ya que buena parte de los eventos deportivos y culturales convocados se aprovecharon para solicitar la solidaridad de los marchamaleros organizando distintas recogidas de fondos o de alimentos no perecederos. Este año, además del Banco de Alimentos, las entidades que han sido receptoras de lo recaudado han sido la Fundación Vicente Ferrer y la asociación Brazadas Contra el Cáncer Infantil, que fueron coprotagonistas en la primera Media Maratón a Nado Solidaria con la que se cerró el año en la piscina.

Pero sin duda los más pequeños volvieron a ser los protagonistas este año con la novedad del gran Parque de Juegos Navideño instalado en el pabellón del Complejo Deportivo ‘Llanos Manrique’. Después de que casi 2.500 personas pasaran por las instalaciones en sus 8 días de apertura, ayer se celebró la jornada de clausura con la visita especial de Los Payapeutas del Hospital y de Ramón Rebollo, presidente de la Fundación Nipace, que agradecieron a los vecinos y vecinas de Marchamalo su solidaridad con una divertida actuación. Todo lo recaudado (2.490 €) se ha repartido entre ambos colectivos que centran su acción en ayudar a los niños y niñas enfermos o con dificultades de salud.