El FSD Puertollano se refuerza con un portero para la segunda vuelta

Martes, 9 enero 2018

Fútbol Sala: Segunda División

DEPORTES | El Día 18:16 |

Una vez concluidas las fiestas navideñas, la secretaría técnica del FSD Puertollano-Deportes Zeus ha vuelto al trabajo con renovadas ganas para poner a disposición de Marlon Velasco una nueva incorporación de cara a la segunda vuelta de la temporada 17/18, en la que el equipo presidido por Gil Castilla ha realizado una brillante primera vuelta encaramándose a la 4ª posición de la tabla clasificatoria, a tan solo dos puntos del ascenso directo convirtiéndose en el equipo revelación de esta primera vuelta.

En estos primeros días del año se ha podido concretar una nueva incorporación, que llega cedido hasta final de la temporada al conjunto manchego por el Palma Futsal, un joven jugador con proyección que llega desde la 1ª División y que estará al inicio de esta segunda vuelta a las órdenes de Marlon Velasco y que vendrá a reforzar la portería del conjunto rojillo que tras la lesión de Barranquero se quedó tan solo con Borja de inquilino.

Se trata de Manuel Rebollar Arenas, "Arenas" portero de 19 años (10-10-98), nacido en Palma de Mallorca que llega desde el Palma Futsal en calidad de cedido por el equipo mallorquín hasta final de temporada. Manu Arenas es un joven portero salido de la cantera del conjunto balear que busca hacerse un hueco en el futsal nacional y llega a Puertollano con ganas de competir por la portería del conjunto rojillo con Borja un veterano que ha realizado una brillante primera vuelta pese arrastrar molestias gran parte del último tercio liguero de la 1ª vuelta.

Puestos al habla con Arenas, el nuevo jugador rojillo nos comentaba lo siguiente referente a su fichaje por los manchegos: " A últimos de noviembre estuve entrenando con el equipo y me causo buenas sensaciones y cuando ha surgido la oportunidad no me lo he pensado ya que esperaba la llamada con ganas. Vengo muy contento e ilusionado y ya contaba los minutos para estar junto con mis compañeros y poder empezar a competir para tratar de conseguir los objetivos que nos marquen desde la directiva y dar muchas alegrías a mi nueva afición

El nuevo jugador rojillo continuó diciéndonos: "Soy un jugador joven, ambicioso que no doy nada por perdido y con ganas de hacer grandes cosas con mi nuevo equipo. Ya conozco a los jugadores y la ciudad lo que me ayudará a una rápida integración y a empezar a competir a un buen nivel para junto con mis compañeros poder disfrutar todos juntos de lo que nos gusta".