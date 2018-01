Torralba: “Ante las mentiras del PP el Gobierno regional ofrece hechos”

Martes, 9 enero 2018

Como ejemplo ha puesto las siete nuevas actuaciones en infraestructuras educativas en esta provincia aprobadas hoy mismo en el Consejo de Gobierno, que se suman a otras tantas cuya licitación salió adelante en el mes de septiembre.



“Sabemos que los responsables del Partido Popular prefieren destruir que construir, como ya demostraron en la legislatura de Cospedal, pero no por eso van a lograr que el Ejecutivo de García-Page continúe trabajando para seguir modernizando esta región y dotarla de más y mejores recursos”, ha subrayado Torralba.



Así, ha resaltado que el nuevo hospital continúa avanzando, “y si no que pregunte a su compañero Ángel Mariscal, el alcalde de Cuenca, que es un experto en mostrar imágenes con las mejoras en esta infraestructura”, y se ha mostrado convencida de que el cementerio nuclear no se va a construir en Villar de Cañas “pese al capricho de Cospedal, pues los terrenos no son idóneos”. Frente a ello, ha puesto en valor las ayudas a Zonas ZEPA incluidas en las cuentas para este 2018, que incluyen casi 3.000 hectáreas en la ZEPA de San Clemente, “algo que olvida a propósito el señor Tortosa”.



La diputada socialista ha señalado también que el “mal llamado decálogo de soluciones” del PP de Castilla-La Mancha “no tiene ninguna credibilidad, ya que hablan de buenas intenciones cuando únicamente se dedican a hacer una oposición destructiva”. A su juicio, a los ‘populares’ “no les interesan los ciudadanos de esta región, como demostraron en sus cuatro años de gobierno, cuando despidieron a trabajadores públicos, recortaron en sanidad y educación y dejaron tiradas a las personas dependientes, entre otras cosas”.



Torralba ha manifestado finalmente que “si tan buenas intenciones dicen que tienen Tortosa y sus compañeros diputados, que hablen con su jefe Rajoy para que apruebe los Presupuestos Generales del Estado y dé a esta región los más de 200 millones de euros de entregas a cuenta que nos tiene retenidos, y también que incluya a los agricultores del Alto Guadiana, entre ellos los de Las Pedroñeras, en las ayudas de los Decretos de sequía en lugar de quitarles el agua y llevarles a la ruina”.