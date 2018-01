El Alba ya piensa en el Granada con la tranquilidad de haber realizado una buena primera vuelta

Jueves, 11 enero 2018

Fútbol: Segunda División (Liga 123)

DEPORTES | El Día 08:45 |



Finalizada la primera vuelta, es momento de hacer repaso y en el Albacete Balompié lo hizo Esteban Saveljich. “El balance es totalmente positivo a mi modo de entender. Empezamos mal, después encontramos una regularidad. Esperaba hacer entre 25 y 30 puntos y lo hemos conseguido. Lo veo muy positivo”, indicó. “Tenemos que mirar hacia arriba y alejarnos cuanto antes de la zona peligrosa”, se conjuró ahora. En cuanto a qué hacer a partir de ahora, Saveljich lo tiene claro. “El objetivo es sumar, sea un empate o victoria. Y los últimos 10 partidos tratar de estar cerca de la zona de play off para poder entrar, que es lo que todos queremos. Ningún jugador sueña con salvarse del descenso, quiere ir más allá”

A la hora de valorar el partido que se perdió ante el CD Tenerife, comentó: “A mi entender no fueron errores, sí que el penalti y el primer gol…Viéndolo desde dentro, no era un partido que uno pensaba que se podía perder. Pecamos de ingenuidad, de confiarnos, realmente en el partido no se veía que nos pudiese hacer un gol. Sirve que venga ahora para darnos cuenta que los partidos duran 95 minutos y que hay que seguir intensos siempre, vayamos ganando, con uno o dos más, da igual”.

Respecto a lo que viene, el partido ante el Granada CF el domingo, explicó: “Los dos equipos somos diferentes. Hemos hecho un recorrido largo y diferente. Trataremos ambos con nuestras ideas de hacer nuestro partido”. En cuanto al hecho de volver a sumar en el Belmonte, relató: “Volver a ganar es importante porque nos hemos hecho fuertes en casa y es ese el punto de partida para poder estar arriba. El Belmonte tiene que ser un fortín”