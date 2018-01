Interviú, artículos con desnudos o al revés (Por Fermín Gassol)

Jueves, 11 enero 2018

BLOGS | Fermín Gassol Peco

Recuerdo aun el día en que un compañero de estudios me llevó a su casa en la calle Orense de Madrid para dejarme unos apuntes sobre teoría de conjuntos. Cuál no sería mi sorpresa pues nada más entrar, sin esperar a saber quién era yo, la madre le dijo como si tal cosa: no dejes esas revistas encima de la mesa que tu hermano pequeño puede verlas. Las revistas a las que se refería la buena señora eran tres o cuatro ejemplares de Playboy donde unas espléndidas Ann Margret, Brigitte Bardot y alguna más enseñaban sus encantos de “pe a pa”. Corría el año mil novecientos sesenta y seis y yo tenía diez y siete años. Tiempos de censuras que muchos burlaban como podían a base de imaginación y dinero. Les confieso que de aquellas revistas no recuerdo sin embargo para nada ninguno de sus artículos de fondo.

Diez años después salió a la luz en nuestro país, de la mano de Antonio Asensio, Interviú, una revista semanal que ofrecía en la portada y páginas interiores artísticas poses de mujeres famosas al desnudo conjugadas con interesantes artículos de opinión o investigación sirviendo estos últimos como pretexto para adquirirla sin mayor sonrojo. Un negocio montado por un grupo editorial que supo dar respuesta a lo que hasta entonces estuvo prohibido. Los artículos que ofrecía eran la excusa perfecta para que personas de toda condición social la adquirieran, en un acto de inocente hipocresía que nadie se creía.

Tan falsa era la excusa que, al decir de su director en una entrevista, cuando aparecía en la portada una fotografía de alguna actriz famosa la venta se disparaba de manera considerable, como fue el caso de Pepa Flores, ex Marisol, o el de Lola Flores que llegó a sobrepasar el millón y medio de ejemplares. Miguel Ángel Gordillo recordaba también que con la famosa cantante italiana, un decir, Sabrina tuvieron que sacar otra edición porque la gente fotocopiaba el contenido y no de los artículos precisamente. Recordaba así mismo las colas de actrices, modelos y famosillas ofreciéndose para…posar como la naturaleza las echó al mundo. ¿Dónde estaba el feminismo? Me pregunto ahora.

Hoy, cuarenta años después, la revista del desnudo elegante dice adiós a pesar de seguir publicando interesantes artículos y reportajes. Y es que con internet tales contenidos se antoja imposible escribirlos porque multitud de páginas ofrecen el destape sin necesidad de perder el tiempo leyendo nada, sin salir de casa y además de manera gratuita. Me pregunto si será la expresión genuina de una nueva (in)cultura.