Creaciones: XXVI Premio López-Villaseñor de Artes Plásticas (Por Jesús Millán)

Viernes, 12 enero 2018

BLOGS | Jesús Millán Muñoz

Abordar la creatividad humana, es enormemente sencillo y complejo al mismo tiempo. Podríamos decir que el ser humano, la humanidad, la especie humana está llena-borboteando de creatividad. Que se expresa en multitud de campos y de realidades. Uno de ellos es el de las artes plásticas.

Este concurso-premio-exhibición que se expone en estos días-semanas en el Muso López Villaseñor de Ciudad Real, es una muestra más de esta creatividad.

- Empezaré, de una manera, diríamos asimétrica, me he planteado durante estos últimos meses, personalmente, si debería de realizar-construir-maquetar, de algunos acontecimientos culturales que se realicen-construyan en la ciudad-provincia-región, si debería y si podría realizar una pequeña mención-constancia-microensayo. Un pequeño análisis, intentando ser lo más justo y equitativo posible, y como siempre alejándome de extremos, de un color o de otro, de un límite o del otro, pero si de alguna manera expresar algunas ideas-enunciados-preguntas, que quizás, puedan no deducirse-inducirse-intuirse de forma directa.

En este pensar-reflexionar-meditar, si debo materializar en algunas cientos de palabras, sobre algunos acontecimientos culturales, culturales de todo tipo, diríamos de nuestras localidades, de nuestra provincia, de nuestra región. En ese repensar-pensar-meditar-remeditar me he pasado bastantes meses, si debo realizar estos artículos sobre estos temas o si no debo hacerlo. Si quiero pero no debo, si debo pero no quiero, si debo y quiero, o si no quiero y no debo. Diríamos, que aunque este no sea el primer “artículo” sobre alguno de estos temas, si diríamos, que éste podría ser el principio, de un intento modesto de expresar algunas ideas, sobre algunos hechos-datos-acontecimientos culturales, del espacio-tiempo que habitamos. Dicho lo anterior, materializado, diríamos para los artículos posteriores en el futuro, podríamos señalar:

- Lo primero, que habría que indicar, a mi modo de ver, que esta exposición, sin entrar en los sistemas de análisis de concursos, y todo lo demás, que quizás, alguna vez, sería conveniente hacerlo, creo que esta exposición, tiene una “calidad suficiente, como cualquier otra, que se realiza en cualquier lugar de la Piel de Toro, de Europa o del Mundo Occidental”.

Si nos fijamos, preponderantemente dentro de una estética formalista-realista-figurativa-hiperrealista con algunas obras abstractas, por denominarlo de alguna manera, a mi modo de parecer, tiene la suficiente calidad, igual o semejante, a la misma que se puede encontrar, dentro de estos estilos-tendencias-ismos, que se produce en cualquier lugar del mundo. Estos cuadros podrían estar diseminados, por las grandes ferias de Arte del mundo, léase Madrid, Paris, Londres, Nueva York, y creo que no desentonarían, no estarían de más, sino que serían uno más, uno entre pares.

Lo cual, nos llevaría a preguntas-cuestiones de enorme calado, que no es éste el lugar de analizar, pero si de mencionar, ¿cómo y cual es el sistema de selección de obras y de autores, en el mundo occidental del arte o de las artes?, ¿y si el sistema que exista o existe, es el más lógico y racional, el que de verdad, puede ser más metodológicamente eficiente?, ¿o habría que plantearse estos temas y estas cuestiones, para buscar métodos y formas más racionales en este sentido…?, ¿al final, el mundo de la industria cultural, un sector el del arte plástico, es una cifra, no despreciable dentro del PIB occidental?

¿Se habla de varios cientos de miles de autores plásticos en el mundo, actualmente, vivos, algunos indican que la cifra puede llegar casi al millón…? ¿Lo cual, nos lleva a pensar, que evidentemente, se debe ir destruyendo mucha obra, y que quizás, no existan sistemas racionales de selección de obras y autores, y por otro lado, en una miríada de granos de arena o de arroz, puede perderse, no uno, sino varios diamantes?, ¿por otro lado, existe el problema, de que un autor plástico, si no tiene un lugar-espacio para conservar lo hecho, al final, como cualquier otro producto industrial, o se pierde o destruye o, no puede continuar realizando, porque no puede conservarlo…?

- En esta exposición-concurso, hasta dónde sé, hay autores-artistas plásticos de toda la geografía nacional, y personas de otras nacionalidades, por lo cual, es una prueba más, de que este concurso-exposición-acontecimiento-evento cultural, va alcanzando un nivel serio y profundo, y esperamos que continúe en los próximos años y décadas.

Quizás, habría que indicar a la población de la ciudad y de la región, ciudad dónde se inscribe este concurso, el museo que la acoge, quizás habría que decirle a la ciudad y a las diversas provincias de la región, que sería conveniente y bueno, que se pasasen y la viesen. Entiendan o no demasiado de arte, porque además de ser un espectáculo cultural gratuito, podrían ver-percibir el museo, casa solariega, de una belleza enigmática, podríamos indicar…

Para terminar, y no cansar más con este modesto artículo, indicaría, que al menos desde Chauvet, treinta mil años, el ser humano hace arte, arte plástico, posiblemente, antes de esta época. El arte plástico, posiblemente también otras artes, lo llevamos en lo más profundo de nuestras redes neuronales. Debe cumplir funciones-finalidades-intereses que todavía no hemos descubierto del todo, y que se supone que este siglo, que es el siglo del descubrimiento del cerebro, los neurólogos y demás especialistas nos desvelarán. Si alguien, ha llegado hasta esta última línea de estas palabras, solo queda volverle aconsejar que vaya a visitar esta creación humana colectiva, estas varias docenas de pinturas y algunas esculturas, que juntas y reunidas se percibirán-verán durante unas semanas y después, cada una volará por derroteros, que solo el futuro conoce…