IU reclama una reunión de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Toledo

Viernes, 12 enero 2018

Sanidad

Toledo | ELDIAdigital

Así lo han informado desde la formación de izquierdas mediante un comunicado, en el cual aseguran que lo hacen por la situación de involución de la sanidad pública en su carácter de sistema sanitario público universal, equitativo, de calidad y sostenible.

Izquierda Unida ha enviado cartas a CCOO, UGT, STE, STE-CM, SAT, SIC, CESM, CGT, SAE, PCAS, PSOE, Podemos, Médicos del Mundo, Federación de AAVV El Ciudadano, Asociación de Mujeres María de Padilla, Asociación de Consumidores y Usuarios, La Asamblea en Defensa de la Sanidad Pública de Toledo y a la Coordinadora de ONG´s para que estos queden enterados de la voluntad de IU de llevar a cabo un encuentro entre todos para debatir y valorar nuevas iniciativas reivindicativas que vayan dirigidas a la defensa de la sanidad pública.

La carta, que la firma el Coordinador Provincial de IU en Toledo, Mario García, advierte de que después de que en el año 2011, en el que llegó al gobierno de nuestra región el Partido Popular de María Dolores de Cospedal, y comenzara una sistemática aplicación de recortes presupuestarios que estrangularía la disponibilidad de recursos para la sanidad pública poniendo en riesgo la calidad asistencial y la salud de la ciudadanía; la situación conceptual del modelo sanitario en Castilla-La Mancha sigue básicamente igual.

De hecho Izquierda Unida pone algunos ejemplos de cómo el modelo privatizador no ha sido revertido por el actual gobierno de Emiliano García-Page tales como el transporte sanitario terrestre, las historias clínicas o los catering entre otros.

Mario García: “Ya denunciamos que en la propuesta de presupuestos no existía ninguna partida para el hospital de Toledo. Hoy sabemos porque no existían esas partidas: el gobierno de Emiliano García-Page había decidido que la construcción iba a recaer en las empresas constructoras, y que serían ellas las encargadas de encontrar la financiación privada mediante créditos concedidos por entidades financieras. Es decir, el gobierno de García-Page no asumía la responsabilidad que supone la construcción de un hospital necesario para la región, como era el de Toledo”.

Declaraciones que hacía el coordinador en base al hecho de que la privatización de la construcción para empresas constructoras conllevará que durante 30 años estas empresas van a ser los gestores de los servicios no sanitarios del Hospital Universitario de Toledo.

M. García: “Para nosotros esto solo corresponde a un modelo privatizador de derechos ciudadanos, y no un modelo de defensa pública de la sanidad”.

Por último, García ha lamentado que no exista una voz fuerte, contundente y que represente a la mayoría social en las Cortes de Castilla-La Mancha, y que defienda sus derechos, gracias a una injusta Ley Electoral regional. Un hecho que propicia que ninguno de los tres partidos políticos representados en el Parlamento castellanomanchego mantenga una defensa férrea de la sanidad pública 100%.

“Desgraciadamente ya conocemos el modelo de sanidad privada que quiere consolidar el PP en nuestra región. También estamos siendo testigos de cómo el PSOE mantiene ese modelo que apuesta por servicios privados. Y lamentablemente, asistimos a la convivencia de Podemos con las políticas del PSOE, las cuales son avaladas día a día por su acuerdo de gobierno”, “No hemos de olvidar, que las decisiones que se toman en el Gobierno de Castilla-La Mancha, en el que está incluido con plenos derechos Podemos; son colegiadas y por lo tanto responsabilidad de los miembros de dicho gobierno”, concluía García.