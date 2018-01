MAX MESER será el artista invitado de la gira de The Strypes (Bilbao, Madrid y Barcelona)

Sábado, 13 enero 2018

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

Max Meser se crió en España y fue en 2012 cuando se trasladó a Amsterdam y allí formó su propia banda. En octubre de 2015 lanzó su primer single “Weak For Love” aunque su debut no llegó hasta 2016 con su álbum “Change”. Meser encaja perfectamente con los jóvenes geezers de la escena pop actual como Miles Kane y Jake Bugg, pero también con los iconos pop de los años sesenta como The Kinks y The Who.



La inspiración de Meser proviene totalmente del pop sesentero. Después del exitoso "Weak For Love" Max cambió su estilo, sus canciones, su banda, su sonido y su producción. La última parte estuvo en las poderosas manos de Andy Crofts de The Moons, también conocido como el bajista de Paul Weller. El cantautor ha sacado recientemente su último single “Love”. Es una canción super beatle que, curiosamente, sacó a la Luz coincidiendo con el 50 aniversario del Sgt. Peppers.