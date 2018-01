El PSOE destaca la nula capacidad de negociación de Ramos que no le sirve “ni con los suyos”

Sábado, 13 enero 2018

Talavera de la Reina

Toledo | ELDIAdigital

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, José Gutiérrez, ha afirmado hoy que el Gobierno Ramos ha empezado el año de la peor manera, “porque sólo llevamos una semana de 2018 y ya nos hemos quedado sin Cabalgata de Reyes, con los peores Presupuestos posibles, que han enfadado por igual a vecinos, empresarios, sindicatos y oposición, y de remate, sin el 1,5% cultural, cuando parecía imposible que esta vez no nos lo concediesen”.

Para Gutiérrez, éste último mazazo da al traste con las expectativas de recuperación de nuestro patrimonio, “del que no se han ocupado en todos estos años”, así como de posibilidades turísticas y de servir de acicate para la declaración del Casco Antiguo. El portavoz ha señalado que no sirve de nada que ahora digan que se van a reunir con altos cargos del Ministerio, “porque eso había que habe4rlo hecho antes, y hay que recordar que en julio estuvo aquí el ministro de Fomento, y animó a que se presentaran proyectos, pero, obviamente, o se han hecho mal o no se ha negociado convenientemente”.



Gutiérrez ha manifestado que “ahora, cuando ya está asignado el 1,5%, no lo van a quitar a otra localidad para darlo a Talavera”. En este sentido, el portavoz ha recordado que, desde 2012, se vienen sucediendo las excusas, “porque ya en aquel momento dijeron que no nos lo daban porque se lo habían dado a Tembleque, y sólo podía concederse uno por provincia, algo rigurosamente falso, porque este mismo año hemos visto que en Guadalajara se beneficia a tres municipios, igual que en Cuenca, y a dos en Albacete”.



El responsable socialista asegura que, “con los años que llevan hablando de herencia recibida, ya podrían haber heredado algo de los anteriores gobiernos del PSOE, que consiguieron en 5 ocasiones la ayuda del Ministerio, precisamente por presentar proyectos atractivos y solventes”. Para Gutiérrez, “no sabemos ya si es falta de capacidad o de trabajo, o si es al 5º por ciento, pero lo que es evidente es que con Ramos y su Gobierno, pierden siempre Talavera y los talaveranos”.



Gutiérrez ha responsabilizado también de la pérdida de esta importante ayuda para rehabilitación del Patrimonio al delegado del Gobierno, José Julián Gregorio, que también tendría que dar explicaciones, “porque es talaverano, con cargo en el Partido y que no es capaz de echar una mano a su ciudad”. Igualmente considera que la falta de peso político del alcalde, “agravada sin duda por la operación de transfuguismo que ha montado para asegurarse su tranquilidad, tiene mucho que ver en este desprecio del Gobierno Rajoy”.