El FSD Puertollano se estrella con la defensa del ITEA Córdoba y cede lo puntos en el Rivilla

Lunes, 15 enero 2018

Fútbol Sala: Segunda División

El Día 08:25

El FSD Puertollano-Deportes Zeus no pudo comenzar como termino la primera vuelta con victoria y un rocoso Córdoba CF se llevo los tres puntos en juego para tierras andaluzas. Los verdiblancos supieron jugar un partido montando un entramado defensivo que les costó superar a los rojillos y supieron aprovechar sus oportunidades para devolver la derrota que sufrieron en la primera jornada en tierras andaluzas. Nadie dijo que esto fuera a ser fácil y los rojillos deberán seguir trabajando duro para primero asegurarse su primer objetivo que no es otro que mantener la categoría y a partir de ahí poder soñar con cotas más altas.

El partido comenzó con mucho respeto por ambas partes siendo Koseki en primero en buscar las redes rivales con un disparo que se marcho junto al poste. Los manchegos poco a poco fueron tomando el aire al partido. Nano con un saque de falta que intercepto Cristian intento poner en ventaja a los suyos sin éxito. Cristóbal y Nano intercambiaron ocasiones sin que el marcador se moviera. Pudo David Leal poner en ventaja a los andaluces en una rápida contra pero el poste repelió su disparo. El partido estaba de ida y vuelta y el gol podía caer de cualquier lado. Javi Rangel tuvo un mano a mano con Cristian pero su disparo se marcho junto al poste fuera malogrando una clara ocasión para los industriales. Los andaluces a falta de 6,37 para el final de la primera parte acumulaban su quinta falta demostrando la intensidad con la que disputaba el partido.

Lluc pudo adelantar a los locales pero Cristian nuevamente le gano la partida al jugador rojillo. En el min.16 llegaría el primero para los andaluces un balón entre la defensa rojilla lo aprovechó Pakito para colocar el 0-1 en el marcador y golpe en la línea de flotación rojilla. El gol espoleo a los manchegos que se fueron a tumba abierta en busca del empate. Dani Colorado obligo a Cristian a realizar una buena estirada para neutralizar su disparo.

No tardo en llegar el empate. Corría el min.17 cuando Nano recuperaba un balón .conducir rápidamente dándole el balón a Fernando para que este asista a Anuar en el segundo palo libre de marca y tan solo tenga que empujar el balón al fondo de las redes subiendo el 1-1 al electrónico. Dani Colorado con un disparo que despejo con apuros Cristian tuvo la última de la primera parte yéndose los jugadores a vestuarios con todo por decidir para la segunda parte.

Segunda parte

La segunda parte comenzó con los rojillos yéndose a presionar a los andaluces a su campo no dejándoles salir con el balón jugado. Manu Orellana con un disparo al que no llego para empujarla Dani Colorado en el segundo palo y Lluc con un disparo que se marchó fuera no consiguieron deshacer el empate. Tanto fue el cántaro a la fuente que en el minuto 25 se rompió. Jugadón de todo el equipo que culminó Manu Orellana para poner el 2-1 en el marcador con mucho partido por delante.

El partido entró en una fase donde los porteros eran unos espectadores más, tan solo destacar una parada de Borja a disparo de Cordero y una rápida contra que culminó Dani Colorado con un disparo fuera. En el min.32 llegaría el empate para los andaluces en un desajuste defensivo que Cristóbal, el goleador andaluz, aprovechó para batir a Borja y colocar el 2-2 en el marcador del Antonio Rivilla. Los espectadores espoleaban a los suyos y Nano con un disparo lejano que rozo la cruceta lo intentó buscando poner nuevamente en ventaja a los de Marlon Velasco.

A falta de 2,57 para el final llegaría el tercero de los andaluces tras una serie de rechaces que beneficiaron a los andaluces y que aprovechó David Leal para poner a los suyos con ventaja para afrontar los últimos minutos de partido. El partido se puso cuesta arriba y Marlon Velasco mandó a Manu Orellana la camiseta de portero jugador. Nano con un disparo al lateral de la red lo intentó pero a la siguiente jugada lo que llegaría sería el cuarto para los cordobeses con un disparo de Cordero desde su campo que se alojó en el fondo de las redes rojillas. Nano con un disparo que Cristian desvió, Manu Orellana con un disparo que entre Cristian y el poste desviaron a córner y nuevamente Manu Orellana con un disparo al lateral de la red buscaron la remontada sin éxito llegándose al final del partido con el 2-4 que reflejaba el marcador.

El FSD Puertollano-Deportes Zeus continua en cuarta posición con 29 puntos visitando la próxima jornada Castellón para rendir visita el sábado a partir de las 17,30 al Bisontes Castellón dentro de la jornada 17 y televisado por Castilla La Mancha TV.

Ficha técnica:

F.S.D. Puertollano : Borja, Lluc, Jai Rangel, Manu Orellana y Dani Colorado. También jugaron: Nano, Anuar, Joaki, Fernando.

Córdoba CF: Cristian, Pakito, Koseki, Cordero y Cesar. También jugaron: Cristóbal, Catiti, Thiago, David Leal, Manu Leal y Jesús Rodríguez

Árbitros: Miguel Velasco y Miguel Velasco del colegio Castellano Leones. Tarjetas amarillas por el FSD Puertollano a Manu Orellana. Por ITEA Córdoba CF Catiti, Jesús Rodríguez, Cordero y Agus.

Goles: 0-1 min.16 Pakito, 1-1 min.17 Anuar, 2-1 min.25 Manu Orellana, 2-2 min.32 Cristóbal, 2-3 min.37 David Leal, y 2-4 min.38 Cordero.