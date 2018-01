Page vaticina una batalla "ajustada" pero con resultados electorales "extraordinarios" para el PSOE

Domingo, 14 enero 2018

Política

REGIÓN | ELDIAdigital

Esto es lo que ha dicho García-Page durante su intervención en el 14 Congreso Provincial del Partido Socialista en Guadalajara, un encuentro en el que ha defendido la necesidad de "cerrar filas" en el partido y ha reivindicado el "papel de los liderazgos claramente" porque el objetivo es "elegir a los mejores".

Page ha augurado que el PSOE ganará la Diputación de Guadalajara y también el gobierno de la capital, que "está deseando desde hace tiempo un cambio de aires", ha dicho.

El presidente de la región ha hecho especial hincapié en la necesidad de que pasados todos estos debates dentro del partido, la unidad no se vea sólo como un deseo sino como una "imposición moral".

Se ha mostrado convencido de que tras este proceso, la organización del PSOE va a terminar muy reforzada en Castilla-La Mancha y ha hablado que su lema de cara a año y medio es muy claro: "Yo soy lo contrario a lo que es Cospedal".

Page espera que su formación se convierta hasta las próximas elecciones en el "partido de las certezas", porque "si volviera Cospedal, volvería el retroceso".

Ha reconocido que la batalla va a ser difícil porque "no está el mapa político como para que tiremos ninguno cohetes", por lo que considera que se necesitará "cerrar filas" y "que no haya compañeros que estén desando que pierda un gobierno para que se habrá un hueco en el partido, sino que vamos a necesitar a todos".

LISTA DE ESPERA



Ha hecho referencia a las lista de espera y en este sentido ha dicho que si en la etapa de Cospedal no las había era porque no existían listas, y ha aprovechado para resaltar que se acaba de conseguir el segundo mejor dato en toda la serie histórica aun reconociendo que eso no quiere decir que no haya problemas.

También se ha referido a los problemas del Campus de Guadalajara, y ha pedido que no se pongan trabas.

En referencia al problema ocasionado por el desalojo de viviendas en Guadalajara, ha precisado que si existe es precisamente porque desde la Junta se han hecho vivienda no como el PP que dejó paradas algunas en construcción. En este sentido ha incidido en que prefiere tener problemas por hacer cosas que por no hacerlas.

HOSPITAL DE GUADALAJARA

En alusión concreta al Hospital Universitario de Guadalajara ha señalado que ha costado "una burrada" la indemnización a las empresas por el "parón", pero "aquí vamos a tener uno de los hospitales mejores de todo el centro de España", ha asegurado.

Entre los aplausos de muchos militantes, ha tenido palabras de elogio para el candidato a la Secretaría Provincial del PSOE que hoy revalidará el cargo en este Congreso, Pablo Bellido, de quien ha dicho es "una mina como persona y como político; corazón puro, con enorme cabeza y sentido común".