El CB Criptana comienza 2018 con victorias importantes en todas las categorías

Miércoles, 17 enero 2018

Polideportivo: Baloncesto

DEPORTES | El Día 08:00 |

BABYBASKET

Otra gran jornada con victoria para los más pequeños de nuestra escuela en el Antonio Diaz Miguel. En esta ocasión el rival fue el Picasso y aunque solo contamos con 10 de nuestros chicos, lo afrontaron con mucha fuerza y vitalidad. Empezamos con un cuarto inicial de muchas anotaciones por nuestra parte. Después el segundo cuarto no se nos dio tan bien pero seguimos luchando y no bajamos los brazos. Cabe destacar lo bien que se lo pasan jugando nuestros chicos, la participación de todos nuestros jugadores y su gran esfuerzo por anotar. Tras el descanso bajamos un poco la intensidad en defensa pero no nos olvidamos de seguir sumando puntos. Y por último, en los 10 últimos minutos sacamos todas nuestras fuerzas y ganas acabando el partido con muy buen sabor de boca.

BENJAMIN BLANCO

Gran Partido de nuestro Benjamín el disputado este Domingo vs Alcázar Nacho. Buen ritmo de encuentro por parte de ambos equipos. Nuestros chicos llevan ya 4 meses de formación y eso se va notando en los partidos y en la evolución individual de cada jugador. La nota más alta de este encuentro, la caracteriza el cambio defensa-ataque , en el que el Benjamín Blanco anotó muchas canastas a base de ocupar muy bien las calles y lanzar rápido el primer pase. Las ganas nunca faltan y eso hace que cada día crezcan un poco más.

BENJAMIN VERDE

Afrontamos con ilusión el primer partido del año, en el que pudimos sumar otra nueva victoria. En esta ocasión el rival fue Alces 4° que supo ponernos las cosas muy difíciles. El primer cuarto jugamos muy bien y conseguíamos una amplia ventaja, pero en el segundo salimos muy relajados y no fuimos capaces de pararles en defensa. El descanso nos vino bien y una buena segunda parte en general hizo que nos llevásemos el partido definitivamente. Ahora toca seguir trabajando para evitar despistes como los que tuvimos en el segundo cuarto.

ALEVIN FEMENINO PROVINCIAL

Empezamos este 2018 con una nueva victoria para nuestro equipo alevín femenino ante el colegio Santísima Trinidad. Nuestras chicas salieron muy enchufadas durante el primer cuarto donde anotaron 21 puntos en sólo 8 minutos, se les vio muy metidas en el partido y apenas cometieron errores. El segundo y tercer cuarto fue más o menos lo mismo, movíamos bien el balón y pasábamos a la compañera que estaba sola para tirar.

Tras el descanso las nuestras se relajaron en defensa he hicieron que el equipo contrario tuvieran más oportunidades en ataque cogiendo varios rebotes seguidos y haciendo buenas jugadas mientras que las nuestras hacían pases difíciles o fallados, regalándole el balón a las rivales. Pasada la pájara del cuarto y quinto cuarto, llegó el último donde las nuestras volvieron a mostrar su buen juego y buenas canastas en equipo. Terminamos el encuentro con un 18-58 final y deseando volver a la cancha para seguir disfrutando de este deporte y mejorando en los entrenamientos.

ALEVIN MASCULINO 2006

Este primer fin de semana de competición de 2018, el alevin 2006 aplazada su encuentro frente al La Solana A, pero el domingo se desplazaba a Tarancón a disputar un Torneo. En este torneo se enfrentaban a tres escuelas regionales como son La Roda, Alcazar de San Juan y Tarancon y al equipo minibasket de Estudiantes de Madrid que resultó ganador del torneo con mucha solvencia.En cuanto a los enfrentamientos con los equipos regionales, el torneo fue muy igualado con los equipos defendiendo y atacando muy bien y reinando la igualdad Hasta el final en cada uno de los partidos.En definitiva 4 partidos más q sirven a nuestros chicos para continuar con lo formación y mejorar su capacidad competitiva.

ALEVIN MASCULINO 2007

Nuestro equipo alevín 2007 perdió el pasado sábado en Socuéllamos por el resultado de 77-31; un partido con una gran diferencia física entre ambos equipos que marcó la situaciones de juego tanto en ataque, como en defensa; sin embargo, nuestro joven equipo no bajó los brazos en ningún momento, mostrando una gran actitud en la pista y consiguiendo que muchas de las cosas que se trabajan en los entrenamientos se aplicasen en la pista, sin desanimarse por el resultado y aprovechando cada uno de los 48 minutos del partido para seguir progresando. El inicio de partido fue duro, pues apenas podíamos subir el balón con cierta solvencia ante la defensa local; sin embargo, tras este cuarto, nuestros jugadores fueron encontrando cada vez mejores opciones, pudiendo tener buena selección de tiro en muchos ataques; también destacar, ante la diferencia física, que el balance defensivo fue bueno en general, consiguiendo que Socuéllamos tuviese que trabajar, en cada ataque para poder anotar; muy buena experiencia por tanto en la formación de nuestros jugadores, pues la intensidad y presión de Socuéllamos nos sirvió para estar enchufados en nuestro juego todo el partido y para seguir progresando, con una actitud positiva y de lucha de nuestros peques, que pese a la diferencia física y de edad, no le perdieron la cara al partido en ningún momento

INFANTIL MASCULINO PROVINCIAL

Gran Victoria de nuestro infantil provincial ante Tomelloso Blanco por 55-18; muy buen partido de nuestro equipo ante un equipo de similares características al nuestro, al que habíamos ganado en el partido de la primera vuelta por 5 puntos; por tanto, buena evolución de nuestro equipo desde entonces; el partido vino marcado por el dominio del rebote defensivo para nuestros jugadores, lo que posibilitó que no dejásemos segundos tiros al equipo visitante y que en algunas ocasiones pudiésemos tener buenas transiciones ofensivas; también pocos errores en el pase, y buena ocupación de espacios en muchos ataques hizo que tuviésemos fluidez de juego en ataque, consiguiendo anotar los 11 jugadores de nuestro equipo; partido que terminamos con muy buenas sensaciones y que se merecen nuestros jugadores por el compromiso y trabajo en los entrenamientos.

INFANTIL FEMENINO PROVINCIAL

Después del parón navideño de la competición, el infantil femenino volvía a la competición contra Tomelloso, y una vez más el equipo no podía plasmar el buen trabajo realizado durante la semana en el partido, Tomelloso se presentaba con 5 jugadoras, las cuales sin apretarles en defensa apenas podían tirar a canasta, el equipo local cerró acta en el segundo cuarto, la semana q viene después de 2 meses podremos volver a competir contra un equipo de nuestro nivel.

INFANTIL MASCULINO REGIONAL

Primer partido del 2018 para el Infantil Regional de nuestra escuela, el cual terminó el 2017 dando muy buenas sensaciones. Viajamos a Guadamur para enfrentarnos a CEI, un equipo rocoso y con varios jugadores de centímetros. No lo pusieron nada fácil. El equipo hizo un gran primer tiempo, basado en buenas defensas y cierre de rebote que nos permitió correr al contraataque. En esta primera parte también pudimos ver, la pequeña mejora de los jugadores en cuanto al juego sin balón. Hubo inversiones sin bote y cortes hacia el aro muy productivos. Nos Falta mejorar este aspecto.

La segunda parte fue otro cantar...el partido se volvió feo y duro y en estos minutos poco baloncesto se pudo ver de ambos equipos. El rival mejoró en cuanto a anotación tras el descanso y nosotros vivimos de las rentas del primer tiempo. Partido en el que nuestros 11 jugadores tuvieron muchos minutos para disfrutar y formarse aún más. La próxima semana recibimos al Grupo 76 Alkasar, con ganas de seguir caminando juntos

CADETE MASCULINO REGIONAL

Empezó el nuevo año con victoria para el cadete regional que consiguió sacar una nueva victoria ante el Cei Toledo. El partido que se disputó en la localidad toledana de Guadamur al estar de obras la Universidad Laboral fue dominado por nuestros equipo prácticamente durante todo el partido, alcanzándose ya al descanso con una ventaja de veinte puntos . En la segunda parte la defensa zonal del equipo local freno el ritmo de partido, pero nunca puso en apuros el resultado , buen partido del equipo en general y minutos para todos los miembros del equipo.

JUNIOR MASCULINO

No pudo empezar el equipo junior el año con victoria tras caer derrotado ante el CB Cuenca, los criptanenses que no encontraron su sitio en la pista durante prácticamente todo el partido se mostro muy errático en el tiro exterior algo que aprovechó el conjunto local que encerrado durante la segunda parte en una zona supo llevarse el partido a su favor. A pesar de las dificultades añadidas (muchas faltas pitadas a los criptanenses) el equipo llegó al descanso dos puntos por debajo en una primera parte donde ningún equipo era capaz de imponerse su juego. Tras el paso por los vestuarios , los conquenses controlaron el rebote defensivo que les permitió correr varios contraataques y tras anotar un par de triples, algo que los de Campo de Criptana fueron incapaces durante todo el partido, consiguieron una victoria que aprieta mucho la clasificación para todos los equipos.

SENIOR FEMENINO

Brillante victoria del equipo senior femenino que dominó por completo el partido disputado el pasado sábado. Las jugadoras entrenadas por Mone entraron enchufadas al partido dejando sin opciones al conjunto visitante que no dio en ningún momento sensación de poder poner en peligro el resultado. El resultado final hace justicia del desarrollo del partido (73-44). La semana que vine el equipo se desplaza hasta Guadalajara para enfrentarse al líder, con el objetivo de dar la sorpresa.