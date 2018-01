Cs critica que Ayuntamiento de Guadalajara "subvencione pantallas de plasma a las iglesias"

Lunes, 15 enero 2018

Ruiz se ha mostrado partidario de "colaborar con la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara en la rehabilitación de inmuebles eclesiásticos que, considerándose patrimonio histórico, aportan valor a la ciudad". Sin embargo, el portavoz de Cs ha denunciado "el mal uso que se está dando al convenio firmado por estas dos instituciones".

El pasado 29 de diciembre, según ha explicado, "la Junta de Gobierno Local aprobó un reparto de subvenciones a las iglesias de la ciudad para costear, entre otros asuntos, la adecuación de una planta sótano y urbanización exterior de la Parroquia El Salvador, templo de reciente construcción, o la compra de pantallas de plasma". Gastos que, a juicio de Cs, "no deben ser asumidos por los presupuestos municipales".

Es por ello que desde Ciudadanos han instado al Gobierno a la modificación del convenio, para colaborar en mejoras de eficiencia energética, accesibilidad y conservación estructural de los edificios con valor patrimonial, "no así en ese otro tipo de gastos que no son de recibo" ha declarado Ruiz, quien ha añadido que su grupo municipal "corregirá dicha partida en el presupuesto municipal si no se cambia el objeto de dicho convenio", ha informado Ciudadanos en nota de prensa.