"Conociendo al alcalde de Villar de Cañas si pudiera recurriría hasta la luna"

Martes, 16 enero 2018

Entrevista a Luis Carlos Sahuquillo

Cuenca | D. Guijarro

El nuevo secretario general del PSOE de Cuenca tiene claro que la postura de su partido frente al ATC no va a cambiar y se opondrán a él con todas las fuerzas convencido de que el dinero no lo puede todo. Confía que se alcance un acuerdo por el futuro de la provincia de Cuenca del que asegura que le preocupa más que su propio partido. En este sentido, antepone el bienestar de las personas por encima de todos y está convencido de poder lograr las mejores candidaturas para transformar las buenas sensaciones que ha dejado el Congreso del PSOE en buenos resultados en las próximas elecciones.

Pocas horas después de un emocionante e intenso Congreso Provincial del PSOE, Luis Carlos Sahuquillo atiende a eldiadigital.es para analizar cómo fue el encuentro con la militancia, expresar sus deseos y proyectos para la provincia y analizar el panorama político actual.

Luis Carlos, acaba de ser elegido secretario general del PSOE de Cuenca. ¿Cómo se siente?

En lo personal muy cansado porque ha sido mucho trabajo para formar las distintas listas, he hablado y escuchado a mucha gente y durante el fin de semana he trasladado a los simpatizantes y militantes que acudieron en masa al Congreso la idea que queremos para una provincia que está languideciendo cada vez más y en la que queremos ir todos de la mano. Ha sido un momento de mucha euforia que deja cansado pero hay que retomar el trabajo con la satisfacción de tener detrás todo el partido con un porcentaje tan bestial que se produjo. Es una gran satisfacción poder llevar a buen efecto el proyecto que tenemos en el proyecto socialista.

Durante el Congreso se puso de relevancia la figura de su antecesor, José Luis Martínez Guijarro. ¿Que supone eso para usted, un orgullo, una responsabilidad..?

Es un tremendo orgullo porque todo lo que se dijo de él yo puedo decirlo multiplicado por diez porque lo conozco mucho más. Han sido muchos años trabajando codo con codo para todo con una simbiosis tremenda. En los últimos años ha tenido que atender más las obligaciones institucionales que las orgánicas y yo he estado aquí para hacer lo que hablábamos diariamente y ejecutar el proyecto socialista que es atender a las personas. A José Luis hay que conocerle porque puede parecer que es introvertido pero se empapa de todo lo que le dices y es muy prudente a la hora de trabajar el mensaje. Como le dijo el portavoz del Gobierno 'hablando bajito también te escuchan' y a José Luis le escuchan porque él lo hace, y eso es muy importante. Es una bellísima persona y algún día esta provincia y esta ciudad reconocerá el esfuerzo de un conseguidor para Cuenca como ha sido y sigue siendo José Luis Martínez Guijarro.

El Congreso de Cuenca se celebraba después del nacional y el regional donde ha habido más de un candidato. En esta ocasión estaba usted sólo como candidato. ¿Eso se puede interpretar como mayor unidad o como falta de participación?

No, todo lo contrario. La provincia de Guadalajara y Cuenca son similares en militancia y nosotros que hemos sólo hemos tenido que recoger avales y fueron 894 personas las que apoyaron mi candidatura. En Guadalajara la suma de los dos candidatos, que buscaron el voto casa por casa y agrupación por agrupación, tuvieron 825 votos. Esto supone un apoyo masivo de la militancia de Cuenca a mi persona y yo lo agradezco profundamente. No sé si habrá alguna otra provincia donde casi el 99 por ciento de los delegados haya apoyado a la Ejecutiva que le presenté. Eso para mí es un orgullo y una satisfacción.

Hablando de esa Ejecutiva, en más de una ocasión había hablado que buscaría una Ejecutiva de consenso y unidad. ¿Qué criterios ha usado para escogerla?

He hablado con mucha gente, con la cercana con la que comparto el devenir del partido, pero también con gente que no ha compartido mi opción en el Congreso federal o el regional y con las aportaciones y las ideas de todos he intentado formar un equipo que representa a todas las comarcas de la provincia y sobre todo de personas comprometidas. He incluido a gente que está haciendo muy buena labor en sus municipios como el alcalde de Tarancón, el de Motilla…. gente joven, y sobre todo el alcalde de Campillo de Altobuey, Paco López, que va a ser secretario de Coordinación Electoral. Pero sobre todo he querido dejar claro desde el primer día quien va a ser mi número dos. Ha sido uno de los secretos mejor guardados. Por primera vez hasta la hora de votar nadie sabía quién era mi secretario de organización y por los comentarios que he escuchado la gente está encantada con Amador Pastor. Hay gente muy preparada, con capacidad de trabajo y que escucha, algo que es muy importante.

¿Ha habido alguien que le haya dicho que no y con el que hubiera querido contar?

He hablado con mucha gente y lo primero que les preguntaba era la disponibilidad para incorporarse de una manera u otra a mi equipo. Sólo ha habido un compañero o compañera que, por circunstancias personales muy justificadas, me dijeron que no podían, los demás me dijeron que contara con ellos, y eso es de agradecer.

UN GRAN PACTO: "Hablaremos con todos. Unos tendrán ideas y otros ocurrencias. Pues apoyaremos las ideas y las ocurrencias las dejaremos fuera"

En su primer discurso como secretario general propuso un pacto a todas las administraciones, partidos políticos y agentes sociales. ¿Cree que es posible en las circunstancias actuales?



Creo que estamos en una situación muy complicada. La provincia está perdiendo población y en una situación en la que los que gestionamos estas instituciones políticas y sociales no lideremos para darle la vuelta a la situación no nos podremos perdonar que las futuras generaciones no tengan una oportunidad porque nosotros no hayamos hecho nada. Sé que es muy difícil pero hay que intentarlo. Sé que me va a costar trabajo entenderme con el presidente del PP por cómo está actuando, pero todos debemos dejar al margen lo que nos separa y poner en la mesa lo que nos une para empezar llegar poco a poco para alcanzar un acuerdo por el futuro de esta provincia. Claro que a mí me interesa ganar las elecciones para poder desarrollar las iniciativas del partido socialista, que van encaminadas a mejorar la vida de las personas, pero me preocupa más solucionar esta situación. ¿De qué sirve ganar las elecciones si no hay nada que gestionar, si no hay población? Yo no quiero liderar nada. Yo pongo sobre la mesa una idea: tenemos que juntos intentar revertir esta situación, vamos a ver en que nos podemos entender. Yo sé que si el presidente de la Diputación renuncia a la autovía Cuenca-Teruel, yo no voy a estar de acuerdo con él. Yo creo en la necesidad de la autovía Cuenca-Albacete que Cospedal se encargó de paralizar y pagar 7 millones de indemnizaciones y ahora la piden los dirigentes del PP. Quiero una mesa redonda donde todos opinemos lo que es mejor para Cuenca. Hay cosas que voy a discutir con el PP, claro, porque no creo que el futuro de la provincia pase por un cementerio nuclear, por desecar los embalses de la cabecera o negar el agua a los regantes de La Mancha. En eso no nos vamos a entender pero hay que dejar que se discutan en otras esferas y centrarnos en cosas localistas en las que podamos entendernos. Por eso yo hablo de cuatro ejes: los servicios sociales, el empleo, el turismo y la cultura. Tiene que haber voluntad y no se puede excluir a nadie. Unos tendrán ideas y otros ocurrencias. Pues apoyaremos las ideas y las ocurrencias las dejaremos fuera.

Ha hablado usted de ganar las elecciones. En este sentido, el sábado el presidente García-Page auguró unos buenos resultados por el clima que percibe en la calle. ¿Comparte usted esos pronósticos aquí en Cuenca?

El clima del partido socialista es muy bueno y lo que escuchas en la calle también pero las elecciones pueden cambiar 180 grados de un día para otro. Aquí influen muchas cosas y una de las fundamentales es contar con los mejores candidatos y candidatas. Y aquí sí que puedo asegurar que la Ejecutiva va a trabajar día y noche para lograrlo. Luego dependerá de los ciudadanos, del panorama nacional. A lo que se refería el presidente es a que los ciudadanos van a ver que nosotros cumplimos con la palabra dada, lo que dijimos cuando nos presentamos. Otros vemos lo que hicieron hace cuatro años y lo que están haciendo ahora poniéndose en contra de las propuestas del presidente Page como hace el presidente de la Diputación.

ATC: "Una locura de una noche de verano de un alcalde y una secretaria ha hecho que nos metamos en este lío tan tremendo"

En este sentido de los hipotéticos cambios podemos señalar la reciente encuesta de intención de voto que apunta a un crecimiento espectacular de Ciudadanos. ¿A quién cree que perjudica más al PP, al PSOE, a Podemos?

Por lo que dicen más al PP, pero las encuestas son encuestas que tienen cierto grado de aceptación pero la que nos interesa es cuando vayamos a las urnas y que el partido socialista tenga más votos que ningún otro. Esa es la encuesta que me interesa. Es cierto que está influyendo el tema catalán porque la gente ha visto que Ciudadanos y el PSOE tenían una línea muy clara. Es cierto que el candidato del PSOE pudo cometer un error, o se tergiversó como él asegura el tema de los indultos, pero somos tajantes con el planteamiento de que no se puede seguir en esa dirección y que tienen que pagar quienes nos han metido en este lío que tienen nombres y apellidos. Somos un partido de clara vocación nacionalista y confío que eso la gente lo valore, la contundencia y el trabajo de Pedro Sánchez. Pero también confío que se valoren otras cuestiones que está saliendo como el tema de las pensiones y que las personas contrapongan que fue Felipe González el que planteó las pensiones, Zapatero las subió como nunca antes y el PSOE dotó la hucha de las pensiones con 55.000 millones en siete años mientras que Aznar en 4 sólo 12.000. Confío que la gente cuando vaya a votar vea que somos buenos gestores y gente honrada que, aunque podamos haber cometido errores, dista mucho de cómo gobierna el PP que lo hace sólo para los suyos. Debe ser muy duro para los votantes y los dirigentes honrados del PP, que los hay y muchos, ver cómo su compañero de al lado no lo está siendo y le está perjudicando.

Se ha estrenado en el cargo con una buena noticia para los planteamientos del PSOE como es la confirmación del TSJCM de la anulación del POM de Villar de Cañas. ¿Cómo lo valora?

Todavía puede recurrirlo en casación y conociendo al alcalde de Villar de Cañas si pudiera recurriría hasta la luna. Creo que en este tema hace tiempo que perdió la razón. Sólo lo defiende él su secretaria y el PP. Es un error tremendo que cada día más te asusta los terremotos que hay cercanos y que el propio Consejo de Seguridad Nuclear tiene muchísimas dudas de la seguridad del emplazamiento que eligió Rajoy en su primera decisión saltándose a la torera los informes de otras ubicaciones. Una locura de una noche de verano de un alcalde y una secretaria ha hecho que nos metamos en este lío tan tremendo y que crean que con dinero se soluciona todo, y no es así. Yo prefiero la seguridad de mis paisanos, de mi familia y de mis hijos a que se enriquezcan cuatro.

¿Confía que finalmente el ATC se ubique en otro emplazamiento?

Tengo la impresión de que si los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear son honrados, y no me cabe la más mínima duda de ello, sus informes serán contrarios a que se ubique el cementerio nuclear en Villar de Cañas. Nosotros estamos aquí para trabajar por los ciudadanos y éste es un proyecto que va en contra de ellos. Cuando vemos que hubo un terremoto a poco más de 30 kilómetros en línea recta te hace plantear de lo que estamos hablando. Hay gente que me ha planteado que con dinero todo se soluciona. Es verdad que Enresa tiene mucho dinero y está abusando de ello comprando voluntades. Nosotros estamos en contra desde el primer día y hemos sido coherentes los socialistas de Castilla-La Mancha, primero con Barreda y luego con Page. Y en eso vamos a seguir trabajando para evitar que se emplace en Villar de Cañas el cementerio nuclear que sólo quiere la secretaria, el alcalde y el Partido Popular.

LOS CIUDADANOS LO PRIMERO: "Me preocupa más el futuro de la provincia de Cuenca que mi propio partido en la provincia"

Como secretario general de Cuenca, ¿cuál es primer proyecto importante que quiere acometer?

Eso no se puede saber porque en política puede cambiar todo muy rápido pero el Consejo de Gobierno que se celebra este martes en Motilla del Paláncar servirá para que el presidente anuncie cosas importantes para la comarca y la provincia y vamos a seguir en esa línea: echarle una mano a los alcaldes y alcaldesas para que puedan cumplir con la palabra dada. También con lo que anuncié en mi nombramiento de intentar llegar a un gran acuerdo, dialogado, pactado y consensuado para ver qué solución podemos darle a la situación tan preocupante que tiene la provincia. Lo voy a intentar y espero de la responsabilidad de los partidos políticos, las entidades sociales y la gente que tenga algo que aportar por la provincia. Me niego a que se siga diciendo que todos los políticos somos iguales, yo no soy igual a todos. Me considero honrado y trabajador y en esa línea con mi partido vamos a trabajar para darle un respiro a esta provincia que sólo hay que hablar con los ciudadanos para ver la preocupación de una ciudad en la que el alcalde está instalado en la crítica continua y un presidente de la Diputación más preocupado en las piedras que en las personas. Me preocupa escuchar al ministro Catalá decir que Cuenca puede ser una buena ciudad dormitorio de Madrid. Yo quiero que la gente viva y trabaje en Cuenca y para ello vamos a plantear propuestas en positivo. En eso es en lo que vamos a trabajar desde el primer día más que en el partido que tras muchos años de trabajo en él lo tengo más o menos hilvanado conforme a la idea que tengo de por donde debemos ir. Me preocupa más el futuro de la provincia de Cuenca que mi propio partido en la provincia.