El FSD Puertollano sigue apostando por el ascenso y se refuerza con otro jugador que procede de Primera División

Miércoles, 17 enero 2018

Fútbol Sala: Segunda División

DEPORTES | El Día 09:27 |

El FSD Puertollano se refuerza con otro jugador. Se trata de Alejandro Durán Díaz "Alex Duran" ala diestro de 22 años (13-16-95), nacido en Ferrol que llega cedidohasta final de temporada desde O´Parrulo donde disputo durante la primera vuelta 8 partidos anotando un gol. Alex Durán pese a su juventud cuenta con experiencia en la máxima categoría del fútbol sala nacional habiendo conseguido la pasada campaña el ascenso con el equipo gallego disputando 31 encuentros. El nuevo jugador rojillo lucirá el nº 9 a la espalda y ya está a las órdenes de Marlon Velasco.

Puestos al habla con Alex Durán, el nuevo jugador rojillo nos comentaba lo siguiente referente a su fichaje por los manchegos: " O´Parrulo me comento la opción de fichar por el FSD Puertollano ya que no tenía los minutos que a mí me hubieran gustado, había tenido alguna opción más pero la que más me atraía era la del FSD Puertollano por sus características y por la campaña que está realizando así que no me lo pensé y aquí estoy cargado de ilusión y dispuesto a sumar".

El nuevo jugador rojillo continuó diciéndonos: "Soy un jugador con rápido y habilidoso, me gusta dar el último pase y vengo con ganas de hacerlo bien y contribuir a que Puertollano ganes muchos partidos. Espero aportar al equipo mi experiencia ya que conozco la categoría y sobre todo ganas y trabajo, lo que quiero es currar y sentirme importante para el equipo e integrarme pronto con mis nuevos compañeros de los que tengo muy buenas referencias y a los que ya me enfrente la pasada campaña".