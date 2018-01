El Manzanares TM volvió de su viaje a tierras conquenses con dos triunfos

Viernes, 19 enero 2018

Polideportivo: Tenis de Mesa

DEPORTES | El Día 08:00 |

Finalizaba la primera vuelta de la liga manchega el pasado fin de semana, enfrentando a los conquenses, que actualmente van séptimos, contra el equipo de Manzanares, tercero en la clasificación. Los de Manzanares venían de disputar a las 10:00 horas, su partido frente al otro equipo conquense, el CTM Tarancón, al que habían vencido por 1-5, para posteriormente trasladarse hasta la capital conquense donde se enfrentarían al CTM Cuenca.

El canterano Iván García iba a formar alineación junto a José Carlos Cano y Sergio Cardo, jugando de base, por lo que empezaría el encuentro disputando el primer partido. Aunque la evolución de Iván es buena, todavía le falta más experiencia, lo que hizo que en algunos momentos dejara de creer en poder lograr algo más, y dejara de estar concentrado, finalizando 0-3 con sets 6-11, 4-11 y 8-11. Sergio Cardo disputaba el segundo partido frente a Carlos Prado. Sin duda este fue el partido más reñido de la jornada, comenzando 11-4 para el conquense, pero Carlos remontaba con 10-12 y 5-11, para poner el uno a dos en sets, pero Cardo conseguía ganar el cuarto 11-9 y en el quinto llegó el set más disputado con puntos de partido para ambos jugadores, imponiéndose finalmente 15-17 Carlos Prado.

José Carlos Cano que se echaba el equipo a las espaldas, comenzaba perdiendo por 6-11 frente a José Lozano, pero en el segundo inició un juego muy sólido, cogiendo muy pocos riesgos y bloqueando muy bien, hasta tener opción de atacar, siendo contundente y venciendo los siguientes sets por 11-9, 11-5 y 11-5, que le daba el 3-1 para Cano y con ello el primer punto a los conquenses, para establecer en el ecuador del encuentro el 1 a 2. Iván García, que esta vez iba a tener una mejor aptitud en su segundo partido, no podía con el experimentado jugador de Manzanares Carlos Prado que se imponía 0-3 (5-11, 3-11 y 5-11).

José Carlos Cano, no tenía problemas en el quinto partido para dar el segundo punto a los de Cuenca, ganándolo por un contundente 3-0 (11-1, 11-4 y 11-5). Cardo en el sexto que se jugaba el empate y forzar el dobles en el partido, caía 1-3, siendo los sets 9-11, 6-11, 13-11 y 5-11. No realizó buen partido, tal vez la presión no le hizo jugar algo más cómodo, pero la clave fue sin duda su primer encuentro que pudo haber caído de cualquier lado.