Riópar estrena este domingo el XVIII Circuito Provincial de Carreras Populares

Sábado, 20 enero 2018

Polideportivo: Atletismo Popular

DEPORTES | El Día 17:50 |

La X Carrera Popular de Riópar supondrá el pistoletazo de salida para el XVIII Circuito Provincial de Carreras Populares de Albacete, un completo calendario de atletismo popular que cumple su mayoría de edad en la presente edición. Serán 48 carreras repartidas por toda la geografía albaceteña, con la suficiente variedad, cantidad y calidad en el conjunto de pruebas como para que este Circuito sea catalogado como el mejor de España. De forma paralela al Circuito de atletismo se va a desarrollar un año más el Circuito Provincial de Trail con quince carreras en el calendario. En nueve municipios coincidirán atletismo y trail (Yeste, Valdeganga, Paterna del Madera, Chinchilla, Nerpio, Villaverde de Guadalimar, Alcaraz, Alcalá del Júcar y Socovos), mientras que en los seis restantes la carrera de montaña se celebrará como evento único (Bienservida, Carcelén, Bogarra, Letur, Jorquera y Ayna). Además, las diez carreras celebradas en la comarca de La Manchuela puntuarán para su propio Circuito.

Este domingo, a partir de las 11:00 horas con salida y meta en la Calle Jardines y un trazado de 10.500 metros de distancia, comenzará la X Carrera Popular de Riópar. El recorrido será exacto a la edición anterior, con ascenso hasta el Campamento de San Juan por la Finca de El Lagunazo y retorno al núcleo urbano por la Junta de los Royos y Casa Rosa, superando un desnivel positivo de 220 metros y rodando en varios tramos por un precioso sendero que por momentos recuerda a los frondosos bosque del Pirineo. La recogida de dorsales se podrá realizar desde las 09:30 horas en la Casa de la Cultura, junto a la Plaza Luis Escudero. Se establecerán dos puntos de avituallamiento, ubicados en los puntos kilométricos 5’5 y 10’5, además del aperitivo final en meta. El servicio de guardarropa se llevará a cabo en la Casa de la Cultura y los aseos, vestuarios y dichas serán los propios de la Piscina municipal.

Habrá premio para los tres atletas más rápidos de la clasificación general y local, así como un jamón para el club más numeroso y una bolsa de obsequios para todos los atletas inscritos, que en la presente edición alcanzará la cifra de 400 corredores. Los ganadores en los nueve años anteriores han sido Antonio Manuel García Guzmán (San Blas Elche Sierra), Abdelaziz Dahaoui (Decatlón-Kondy), Pablo García Ruano (CODA Almansa), Jesús Gómez Moral (Correcaminos), Pedro Amores (C. A. Albacete-Diputación), Gregorio Díaz (Grego Racing Team) y en tres ocasiones Jesús Ángel Rodríguez (C. A. Albacete-Diputación). En categoría femenina, las ganadoras han sido Violeta Bautista Cabañero (27 Agosto de Madrigueras), Wafiya Benalí (Marathon Cartagena), Sonia Plaza (C. A. Cuenca), Mª Ángeles Magán (C. A. Albacete-Diputación), Cristina Muñoz Panadés (Grego Racing Team), Sandra Ruiz (San Blas Elche de la Sierra) y en tres ediciones María Elena Ruiz Nieva (Independiente).

CALENDARIO 2018

XVIII CIRCUITO PROVINCIAL CARRERAS POPULARES

IV CIRCUITO PROVINCIAL DE TRAIL

01ª – 21 enero Riópar

02ª – 28 enero Yeste + Trail

03ª – 03 febrero Elche de la Sierra

04ª – 10 febrero Villalgordo del Júcar

11 febrero Trail Bienservida

05ª – 17 febrero Molinicos

06ª – 25 febrero Balazote

07ª – 03 marzo Casas Ibáñez

04 marzo Trail Carcelén

08ª – 11 marzo Fuentealbilla

09ª – 17 marzo Madrigueras

10ª – 25 marzo Villarrobledo

11ª – 31 marzo Minaya

12ª – 07 abril Barrax

13ª – 14 abril La Roda

15 abril Trail Bogarra

14ª – 21 abril Abengibre

15ª – 28 abril Valdeganga + Trail

16ª – 05 mayo Alpera

17ª – 12 mayo Montealegre del Castillo

18ª – 19 mayo Almansa

19ª – 27 mayo Higueruela

20ª – 31 mayo El Bonillo

21ª – 03 junio Casas de Lázaro

22ª – 10 junio Albacete

23ª – 17 junio San Pedro

24ª – 23 junio Tobarra

24 junio Trail Letur

25ª – 30 junio Fuenteálamo

26ª – 08 julio El Salobral

27ª – 14 julio Caudete

28ª – 21 julio Cenizate

29ª – 28 julio Mahora

30ª – 04 agosto Villamalea

31ª – 11 agosto Tarazona de la Mancha

32ª – 18 agosto Paterna del Madera + Trail

33ª – 25 agosto Férez

34ª – 02 septiembre La Gineta

08 septiembre Trail Jorquera

35ª – 22 septiembre Pozo Cañada

36ª – 30 septiembre Chinchilla de Montearagón + Trail

37ª – 07 octubre Hoya Gonzalo

38ª – 14 octubre Nerpio + Trail

39ª – 20 octubre Aguas Nuevas

21 octubre Trail Ayna

40ª – 28 octubre Hellín

41ª – 01 noviembre Villaverde de Guadalimar + Trail

42ª – 04 noviembre Ossa de Montiel

43ª – 11 noviembre Alcaraz + Trail

44ª – 17 noviembre Liétor

45ª – 24 noviembre Pétrola

46ª – 01 diciembre Alcalá del Júcar + Trail

47ª – 09 diciembre Socovos + Trail

48ª – 15 diciembre Navas de Jorquera