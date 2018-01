Velasco considera que el FSD Puertollano ha dado un paso adelante y apunta al ascenso

Viernes, 19 enero 2018

Fútbol Sala: Segunda División

DEPORTES | El Día/LNFS 08:45 |



Tras la derrota ante el ITEA Córdoba en el primer encuentro del 2018, el técnico del FSD Puertollano, Marlon Velasco, se centra en el próximo compromiso de los suyos ante Bisontes Castellón, que tendrá lugar el próximo sábado a partir de las 17:30h. en el Ciudad de Castellón. El entrenador del conjunto industrial se mostraba autocrítico tras el mal resultado del pasado fin de semana: “Las sensaciones fueron malas por el resultado, ya que teníamos la ilusión de conseguir un resultado positivo para seguir creciendo y estar arriba en la tabla. Es cierto que no teníamos la obligación de ganar, pero sí la responsabilidad de competir y creo que competimos, pero no tuvimos la suerte de cara”.

“No podemos achacar nada en cuanto actitud al grupo, porque creo que fuimos superiores en casi todo, menos en el resultado”. Por otro lado, en cuanto a necesidades, el técnico catalán indicaba que “esto es muy largo, queda mucho y nuestro objetivo de la permanencia está más que encarrilado”. Pese a la derrota, el entrenador rojillo reafirmaba a los suyos y aseguraba que ya piensan en su próximo rival: “Este equipo se ha ganado el derecho de no estar bien y no ganar un día por la temporada tan buena que está haciendo. No creo que una derrota sea una cura de humildad porque hemos trabajado muy bien en los últimos meses. Respetamos a todos los rivales”.

No obstante, las cosas han cambiado de la primera vuelta a esta segunda vuelta porque “el rival nos mira ya con otros ojos”. Y es que “antes éramos candidatos al descenso y lo teníamos asumido, pero creo que con nuestro juego, trabajo y resultados nos hemos ganado el respeto de la afición y de los rivales”, aunque en la segunda vuelta “va a ser difícil sorprender a los rivales, por lo que ajustaremos cuatro cosas”.