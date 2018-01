RELATO SOBRE INMEMORIAL HECHICERA E IONES DEL TIEMPO PROFUNDO (Salvador Jiménez Ramírez)

Viernes, 19 enero 2018

CAVILACIONES EN RUIDERA

OPINIÓN | ELDIAdigital

Era una especie de poetisa o cronista muy culta, descendiente de parentelas venidas de tierras lejanas, que nunca escribió nada, pero almacenaba en su mente rimeros, tal vez, de acontecimientos y no de fábulas…Con sus ojos parados, la mujer ya no clasificaba nada, pero si era definidora… Sufría porque ya no tenía prisa, pero sentía muchas realidades que quedaron ancladas sin prosecución. Trataba de explicar, con un estancamiento escolástico de sus vivencias, la finalidad, orden o desorden de las cosas, para ella, desoladoramente incomprensibles. Para instruir a los demás y para que los demás supieran más sobre sí mismos, la narradora, con la imaginación despierta, pensando en pasajes y paisajes posibles, rememoraba: “nunca medité en lo que realmente consistía lo contado por gente de tiempos muy atrás, pero me invadía una sensación de desolación por mi inutilidad e insignificante existencia, cuando decían que, con los cielos despejados, en las horas previas a una gran tormenta, que nadie imaginaba, de enormes turbulencias y descargas eléctricas, una mujer anciana, tachada de hechicera, que moraba en una cueva y luego en una choza, se exasperaba, levantaba los brazos hacia el cielo pidiendo clemencia, y avisaba de la tempestad a los animales, a los campesinos y a la gente de los caseríos y de la aldea. Transcurridas varias horas, a todo el espacio visible parecía que lo aprisionara una fuerza maléfica; la gente se ponía nerviosa y en los animales se manifestaba, agresividad en unos, cobardía en otros. Los rayos del sol, de repente, grandes nubarrones los esparcían y extinguían por los montes, y el astro abandonaba el río donde se bamboleaba y reflejaba largamente.

Un huracán hambriento e indistinto, arrancaba las hojas vivas de los frondosos árboles, como una manifestación de prematura muerte. Los animales, como había augurado la hechicera, huían sin destino concreto entre el trasiego precipitado de la gente que entraba desaforadamente en las casas, contemplando, a través de los velados y tenues cristales de los ventanillos, con muchos rezos y maldiciones para la bruja, el violento fenómeno tormentoso…”. Como un eco del todo, de un tempestuoso, inmemorial y arcano universo, proseguía la versada relatora: “Y que la anciana sibilina, cuando se notaba con alguna dolencia, se abrazaba a los olmos, a las acacias y a unos pinos que daban piñas… Que cantaba y rezaba junto a las fuentes y en unas risqueras, donde rayos de discos de luz le curaban los dolores de cabeza… Y que nadie se pudo formar un acertado juicio, de el por qué las noches de luna llena se metía en lo más hondo de la cueva y de la choza… También, un día de cegadores ventisqueros, al pasar junto a un paraíso lo miró y se le secaron las hojas y a un manzano se le chuchurrió la fruta… Huraña y retraída, la jorquina, sonreía cuando estaba junto a las torrenteras, con iridiscencias de colores, de agua cristalina y trovaba: somos gotas de agua bajando por las laderas; somos gotas de agua subiendo a las nubes viajeras… Pero una noche lóbrega y mala, mientras dormitaba, por el temor que despertaba, le aplanaron la chabola encima y le mataron los animales que le hacían compañía, un gato negro, un perro de igual pelaje y una urraca parlanchina…”.



IONES DEL TIEMPO PROFUNDO

Ateniéndonos a la información aportada por expertos en la materia, a los que agradecemos su extraordinaria amabilidad, esperando que las correcciones a este apartado del artículo no sean muchas, dado nuestro desconocimiento en los campos de la física y la química, los iones (o átomos con carga eléctrica) positivos o cationes y negativos aniones, y su formación es algo universal y frecuente en la naturaleza, buscando electricidad esas “legiones”, fundamental para la vida; siendo unos iones beneficiosos para nuestro organismo y salud y otros perjudiciales. Paradójicamente, la relación armónica de iones, sería la de cuatro negativos, que serían los que nos proporcionarían más equilibrio y bienestar psicofísico, y los positivos, en cantidad de cinco, alterarían nuestra psique y biorritmo; sobre todo cuando aumenta la carga de positivos; tornándose el medio o entorno más agresivo para la vida, trastornando nuestra salud física y estado anímico. Científicos, han analizado el espectro atmosférico de entornos ambientales con sobrecarga de iones positivos y han comprobado que, tanto las plantas como los animales sobreviven con dificultades; afectándole también a la especie humana, en las vías respiratorias, sistema hormonal, sistema nervioso etcétera. Siendo el decaimiento, cefaleas y la agresividad las patologías más frecuentes.

Las horas que preceden a los fenómenos tormentosos, de considerable magnitud; en los que la atmósfera se sobrecarga de iones positivos, el desasosiego en personas, animales y hasta en insectos es evidente. Aunque son menos acusados los efectos negativos de los iones positivos con la luna llena y ciertos rayos cósmicos, también provocan alteraciones en muchas formas de vida. Una vez pasadas las tormentas, se “imponen” los iones negativos, surgiendo un estadio de tranquilidad (“tras la tormenta viene la calma”), reforzado, en otros tiempos, con el olor a tierra mojada…

Según ciertos expertos, la acción de los iones negativos, facilita la respiración, mengua la irritabilidad, baja la presión arterial y hasta los niveles de colesterol. El físico húngaro Lenard (en l905, premio nobel) afirmaba que, no solo el chorro de agua no contaminada, de las cascadas, con las moléculas en armonía, si no hasta el chorro de la ducha, son generadoras de iones negativos beneficiosos para la salud. Albert Einstein, que la psicogénesis había hecho en su cerebro prodigiosos malabares; que estaba más familiarizado con la física (nobel 1921) y con el universo que ciertos repartecartas con las pequeñas ruralías que les son asignadas, persistía explicando que, el ambiente del monte Davos tenía propiedades curativas, debido a la energía que generaba… Y científicos de la Universidad de Sevilla, subrayaron hace años, en un meticuloso estudio, que la acacia de tres espinas (a la que la hechicera se abrazaba) elimina las emisiones de unos 1620 vehículos; el olmo de 1320. Y el pino carrasco y el piñonero, 27180 y 48870 kilos de CO2 al año.



¿Bruja, sibilina, nigromante, encantadora, jorquina o sencillamente una mujer clarividente o adivina, la “hechicera” aquella? Rufo Festo Avieno, poeta y geógrafo romano, en un poema de su “Ora Marítima” decía: “Guarda en tu corazón las cosas narradas, pues se apoyan en testimonios tomados de lejos…”.