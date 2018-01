VIOLENCIA EN EL DEPORTE (Carlos Sanz Arranz)

Sábado, 20 enero 2018

Rápidamente los equipos en cuestión han salido al paso, unos como el Sevilla lo obvian e intentan darles normalidad y otros como el Atlético, intentan justificarse diciendo que esas personas no eran socios o no tenían entradas.

Ante estos casos los clubes y las autoridades abogan por el control y la represión para evitar la violencia, pero con esto solo van a la superficie del problema, si de verdad nos preocupa la violencia en el deporte ¿Por qué no empezamos por erradicar la violencia desde su raíz?

Quiero aclarar que he jugado y he trabajado en el fútbol muchos años de mi vida, desde equipos profesionales hasta ligas de empresa, pasando por la cantera.

Volvamos a la raíz de la violencia en el futbol, esa raíz está en el campo, en la poca deportividad y la permisividad de esta. Desde hace un tiempo cuando voy a un partido me avergüenzo de ver como continuamente se discute la integridad del árbitro, las triquiñuelas para perder tiempo, el simular una lesión para que a tu compañero de profesión lo expulsen, el mandar callar a un estadio, las agresiones, insultos y escupitajos, me avergüenzo cuando en un partido un jugador rival cae y la grada le canta muérete o písalo, me avergüenzo cuando día si y día también el árbitro sale silbado, da igual que te halla pitado tres penaltis a favor que él creía que eran así y se equivocó, que le silbarás por que no te concedió un claro saque de banda, me avergüenzo cada vez que alguien me dice: “si yo voy al estadio a desahogarme, a insultar”, me avergüenzo cada vez que un niño de ocho años no juega porque es muy “malo”, me avergüenzo cada vez que una agresión de un futbolista a otro se sanciona con dos partidos y además su club lo recurre, me avergüenzo cada vez que en un partido de empresa de personas hechas y derechas termina a tortazos porque… pues no sé porque yo se supone que iba a jugar para pasármelo bien, y sobre todo me avergüenzo cuando esa violencia llega a la sangre.

Todo eso, es violencia, el juego antideportivo, el insulto, la protesta, la permisividad… todo es violencia.

¿Os imagináis que los jugadores no hicieran jugadas antideportivas? ¿Y que se respetará al árbitro, porque todos sabemos que intentan hacerlo bien y a veces fallan igual que tu delantero puede fallar un gol cantado? ¿Y si además los aficionados en vez de insultar a los rivales, se dedicasen a animar a los suyos? ¿Y si cuando jueguen Madrid y Barca y no separamos a las dos aficiones? ¿Se imaginan a un culé y un merengue intercambiando un trozo de su bocata de calamares por un trozo de butifarra? Pues no lo imaginéis eso es Rugby.

Pongamos que todo esto pasa y erradicamos todo esta violencia de raíz ¿alguien creería que una persona sacase una navaja para agredir a otro?

Podría seguir desarrollando este tema, pero prefiero que reflexionen y que cada uno saque sus conclusiones.