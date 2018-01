El Soliss FS Talavera sentencia en la primera parte ante Cáceres UEX

Lunes, 22 enero 2018

Fútbol Sala: Segunda División B

DEPORTES | El Día 08:05 |

Mejor arranque de 2018 no pudo tener el Soliss FS Talavera, quien visitaba una complicada cancha como el Pabellón Multiusos de Cáceres, escenario de un Cáceres UEX que amenazaba ser un equipo duro, como así lo demostró en el encuentro de ida celebrado meses atrás en el Primero de Mayo. Sin embargo los de Talavera de la Reina protagonizaron un gran encuentro, especialmente en el tramo final de la primera parte donde aparecieron los minutos mágicos en los que el equipo pasó en apenas cinco minutos del 0-0 al 0-6 con el que se fueron al tiempo de descanso.

Al final victoria por 2-7 para los cerámicos en una jornada que puede considerarse como redonda después del pinchazo de los más inmediatos perseguidores. Y es que tanto Leganés FS como Ciudad de Móstoles cedieron en sus respectivos duelos y la distancia con ellos pasa a ser de 14 y 15 puntos, respectivamente. La primera parte arrancó muy bien para los de Raúl Aceña, siendo muy incisivos con presión arriba, aunque no conseguían convertir sus llegadas en gol. Dos tuvo Fer con sendos remates lejanos que cerca estuvieron de convertirse en el primero de la noche, pero en ambos casos la acción se perdía junto al palo de la meta de Aarón.

Precisamente Fer sería protagonista poquito después. Y es que el veterano cierre recibía un golpe en un balón dividido y resultaba lesionado. Con solo cinco minutos se juego los visitantes perdían a un jugador importante y durante unos cuantos minutos lo iban a notar los de Talavera de la Reina. Los de Antonio Salguero dieron un paso adelante y ahora eran ellos los que ahogaban la salida a los celestes teniendo Fernando una clara oportunidad para adelantar a su equipo, pero ahí estaría Rafa Luque para salvar su chut y mantener el partido con las tablas. El partido entraba en una fase de dudas, incluso trabado por momentos y las llegadas eran a cuentagotas. Cierto es que Justo Cáceres pudo adelantar a Talavera y también Fernando a Cáceres, pero en ambos casos sacaron bajo palos sus disparos desde la frontal del área.

No le gustaba a Raúl Aceña como estaba el partido y decidió gastar su tiempo muerto. A raíz de ahí el equipo mejoró y se empleó sobre todo en una buena defensa y en un letal contraataque. Esa fue la fórmula para no sólo tomar la delantera, sino para arrasar la resistencia local. Sería a los quince minutos cuando llegaría el primero de la noche. Entre líneas servía Justo Cáceres hacia Panucci y la bola que el ala talaverano se la picaba a Aaron para de esta manera subir el 0-1 al marcador. Los visitantes se ponían por delante y ya no iban a soltar la ventaja, aumentándola paulatinamente.

Dentro del mismo minuto llegaba nueva salida en tromba talaverana, capitaneada por Anass y servida hacia un Josete que acertaba para el 0-2. Un minuto más tarde la historia se repetía aunque con rematador distinto. Salía Anass y ejecutaba un Jesús Jiménez que sería el protagonista de aquí en adelante. Y es que los tres siguientes tantos llevarían su nombre. Dos de ellos desde los diez metros al convertir sendos dobles penaltis, el otro lo haría tras combinar con Anass. Con un claro 0-6 nos íbamos al tiempo de descanso en el Multiusos de Cáceres y la sensación que había es que la cita estaba vista para sentencia.

Arrancaba el segundo acto y los locales se jugaban el todo por el todo, aunque sin arriesgarse al juego de cinco. Consiguió Javi hacer el 1-6 de disparo cruzado y por minutos los locales buscaron algo más pudiendo Alex hacer el segundo pero encontrándose con el meta en una buena estirada al segundo palo. Poco a poco la salida en tromba local se fue diluyendo y a los cerámicos les tocaba jugar con el reloj. Cierto es que ocasiones por el camino llegarían y que en alguna de ellas iban a acertar. Lo hizo Jesus Jiménez de nuevo con repoker de goles tras una sensacional acción personal y mejor definición ante la salida de Aaron.

Restaban diez minutos y los postes impidieron a Josete y Rober conseguir más goles. Si que lo conseguía por Cáceres UEX David en una acción indivudual. Con este 2-7 llegábamos al final de la cita en el Multiusos de Cáceres.

Ficha del partido

Cáceres UEX: Aaron, Alejandro, Pablo, Álex y Javi. También jugaron: Fernando, Aitor, Mario, Apa, Wilmo y Koke.

Soliss FS Talavera: Rafa Luque, Justo Cáceres, Josete, Panucci y Fer. También jugaron: Jesús Jiménez, Anass, Rober, Loren y David Yañez.

Árbitros: Austricliniano Arribas Herranz y Oscar Castro Merino (Comunidad de Madrid). Amonestaron a los locales Pablo, Alex. Por parte visitante vieron la amarilla Panucci, Josete, Justo Cáceres y Jesús Jiménez.

Goles: 0-1 (min. 15) Panucci, 0-2 (min. 15) Josete, 0-3 (min. 17) Jesús Jimenez, 0-4 (min. 17) Jesús Jimenez de doble penalti, 0-5 (min. 18) Jesús Jimenez, 0-6 (min. 19) Jesús Jiménez de doble penalti, 1-6 (min. 21) Javi, 1-7 (min. 30) Jesús Jimenez y 2-7 (min. 37) David.