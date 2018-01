Triunfos para los júnior y para el sénior del CB Criptana en una intensa jornada

Miércoles, 24 enero 2018

Con las victorias de los sénior y júnior masculino como más destacado se afrontó una nueva jornada de fin de semana, donde el infantil regional caía tras realizar un muy buen partido. El cadete regional y senior femenino no podían sacar sus partidos por victorias. Mientras en las categorías mas pequeñas, destacan las victorias de los equipos benjamines y la del infantil femenino.

BENJAMIN BLANCO

Otro partido más para el benjamín blanco que resultaba en una nueva victoria.Fue un partido disputado donde conseguimos ganar los dos primeros cuartos y el último con un buen juego de pases y contraataques. Falto mejorar algo la defensa en el tercer cuarto, por lo demás, un gran partido de los nuestros.

BENJAMIN VERDE

El pasado sábado 20 de enero nos desplazábamos a Alcázar de San Juan a jugar contra un gran rival el Colegio Picasso, pero aunque ellos intentaban poner un ritmo alto de juego nuestros benjamines le echaron más ganas y grandes dosis de buen juego logrando sacar adelante el partido con un 7-1 a favor en cuartos ganados.

ALEVIN FEMENINO PROVINCIAL

Sufrido y emocionante partido el que vivimos este viernes en el pabellón Díaz Miguel contra el equipo de la escuela de baloncesto de Alcázar de San Juan. El partido estuvo marcado por el intercambio de canastas por ambos equipos durante todo el encuentro, la poca diferencia que había en el marcador enseguida desaparecía. El acierto que tuvieron las alcazareñas en los tiros exteriores lo compensábamos con las entradas más el adicional de las nuestras y se llegaba al último cuarto con una ventaja de 7 puntos a favor.

Empezaron a llegar los nervios a nuestras jugadoras, fallábamos los tiros debajo de canasta, los pases a nuestras compañeras, nos robaban el balón...hizo que esa diferencia desapareciera y nos pusieramos a dos por encima. Dos fallos consecutivos de las nuestras hizo que el equipo de Alcázar se llevasen la victoria por tan sólo dos puntos.



ALEVIN MASCULINO 2006

Después de la gran experiencia de nuestros chicos del equipo Minibasket 2006 el pasado domingo en Tarancon, volvía la competición provincial. En esta jornada recibíamos a La Solana B. El equipo jugo muy bien en defensa, tanto en el 1x1 como en la actitud del equipo a la hora de ayudar a los compañeros. En ataque el equipo anotaba con regularidad en contraataques y cuando tenían que atacar posicional se vieron buenos ataques con numerosos pases y buena selección de tiro. La semana que viene el equipo se desplaza a Tomelloso donde tendrán un duro partido contra el equipo local.

ALEVIN MASCULINO 2007

El equipo alevín jugó el sábado contra el equipo de La Solana "A", equipo que está en lo alto de la clasificación. Partido que se presentaba desigualado por la diferencia física de ambos conjuntos, y que tuvo dos partes diferenciadas; los 3 primeros cuartos el partido estuvo igualado, pudiendo nuestro equipo jugarle de tú a tú al equipo visitante, lo que hizo llegar al descanso solo 5 puntos abajo; sin embargo, tras el descanso, el equipo visitante planteó una defensa en 3/4 de campo con continuos 2x1 en la banda, que nos causó muchas dificultades y decantó el partido a su favor con un 0-18 de parcial que fue determinante para el partido; el 5º cuarto de nuevo pudimos atacar con cierta fluidez, entrando en una dinámica más positiva para nosotros; con el partido roto, el 6º cuarto de nuevo fue desfavorable para los nuestros. Las conclusiones, pese a los bajones de juego en los dos cuartos mencionados, son muy positivas, pues en muchos momentos del partido pudimos competirles de tú a tú, lo que nos hace sentirnos muy contentos con la progresión de nuestro equipo, que no le pierde nunca la cara al partido y con un gran trabajo en los entrenamientos que consigue que cada vez podamos competir más ante equipos un año mayor que los nuestros. Por tanto un nuevo y positivo paso adelante, en líneas generales, en la formación de este equipo

INFANTIL MASCULINO PROVINCIAL

Derrota de nuestro equipo ante Grupo 76 Alkasar; partido complicado para nuestro equipo, que tuvo una excelente actitud en defensa ante un equipo visitante que tuvo más recursos y aciertos de cara al aro, lo que decantó el partido a su favor, sobretodo a partir del descanso; partido bueno en defensa para los nuestros, con una clara mejoría tanto en el rebote como en el balance defensivo, pero que nos penalizó demasiado el poco acierto de cara al aro, con muchas dificultades para anotar; a pesar del resultado, sacamos una conclusión positiva con respecto a otros partidos, ya que nuestra actitud de esfuerzo hizo que que mejorásemos en facetas como la pérdida de balones, las ayudas defensivas y el control del rebote en nuestro aro; sin embargo, nos costó mucho anotar, situación que nos penalizó en el resultado final; muy orgullosos del trabajo y esfuerzo de nuestro equipo, pues lo dan todo y, con esa actitud, poco se nos puede pedir

INFANTIL FEMENINO PROVINCIAL

Partido muy importante el que jugaban las nuestras en Alcázar, dónde nos jugábamos la segunda posición del grupo, el partido comenzaba muy mal para las nuestras que salían muy nerviosas ,con poca intensidad en defensa y muy desacertadas en ataque, el primer cuarto acababa con 10 puntos abajo ,el segundo cuarto se mejoro algo en defensa pero en ataque continuábamos muy desacertadas y nerviosas, al descanso nos íbamos 8 abajo ,la segunda parte el equipo mejoro tanto en defensa como en ataque, dónde aunque se seguían fallando canastas fáciles, gracias a nuestra defensa se robaban muchos balones y se anotaba con más facilidad, con esto no solo se remontaron los 8 puntos ,sino que se llego al último minuto con 4 arriba , algunas imprecisiones de las nuestras en el último minuto permitieron anotar a las locales y dejar la diferencia en un punto, no fue el mejor de nuestros partidos pero el equipo nunca bajo los brazos y nunca dio el partido por perdido, consiguiendo la merecida recompensa

El domingo por la tarde se jugaba un amistoso contra el Infantil Femenino de Miguel Esteban, uno de los equipos punteros de la provincia de Toledo, el partido fue dominado por las nuestras que consiguieron llevarse la victoria ante un equipo toledano que nunca bajo los brazos.

INFANTIL MASCULINO REGIONAL

Regalamos la victoria en el derbi comarcal. El pasado sábado nos medíamos a un talentoso Grupo 76 Alkasar, por segunda vez en la temporada. En la ida no hubo partido, ya que los alcazareños ganaron por más de 20 ptos. Aquí, en Criptana, si hubo partido. Tremendo desgaste defensivo el que hicieron nuestros infantiles en los 40 minutos, teniendo que parar a jugadores más físicos que los nuestros, luchando cada bola como si fuera la última y con mucho nivel ofensivo gracias a los buenos contraataques y a la enorme evolución que hemos tenido en cuanto al juego sin balón. 20-24 al descanso. Todo esto no es casualidad, ya que es la segunda vez que el equipo tiene que luchar contra un rival más duro y físico, se lo deja todo en la pista y no sería descabellado habernos ido con dos victorias de ambos encuentros. En este, se nos escapó en tres jugadas finales, dónde la inexperiencia para jugar este tipo de situaciones, nos hizo tener muchos nervios para matar el partido. Formarse también es pasar por esto. Al final, 45-49 para Alcázar, un equipo que venía con puntuaciones muy altas en su casillero y pudimos dejarlos en baja anotación. Todas mis felicitaciones como entrenador para mis jugadores, que gracias al trabajo que realizamos entreno tras entreno, tenemos al equipo en lo más alto en cuanto a nivel y compromiso. Hay que seguir esta dinámica EQUIPO.

CADETE MASCULINO REGIONAL

No pudo conseguir la victoria el equipo cadete regional ante un Grupo 76-Alkasar que mostró mejor que el conjunto local sobre todo desde la línea de tres . Los cripanenses no fueron capaces de encontrar buenas sensaciones durante todo el partido muy erráticos en ataque y a veces con demasiado individualismos algo que aprovecho el conjunto alcazareño que controló perfectamente el ritmo de partido. Al final el partido termina 49-58 que aleja de la segunda posición a los criptanenses.

JUNIOR MASCULINO

Le costo conseguir la victoria al equipo junior el pasado domingo ante el CB Tarancon , a pesar de que los criptanenses siempre dominaron dde manera cómoda el marcador no fue hasta después del descanso cuando pudieron cambiar el ritmo del partido con muy buenas defensas colectivas y rápidos contraataques consiguiendo que el ultimo cuarto fuera prácticamente de tramite ,donde además disfrutaron de minutos todos los jugadores locales. Al final victoria por un claro 70-40 que sirve de bálsamo para la escuadra verde.

SENIOR MASCULINO

Cómoda victoria la que consiguió el equipo senior masculino el pasado sábado ante el CB Tarazona. Desde el inicio del encuentro los nuestros mostraron su superioridad en el juego , con un alto ritmo de ataque que permitía anotar canastas fáciles en contraataque . Ya al descanso con diecinueve puntos arriba se afrontaba la segunda parte con tranquilidad , solo alterada por un inicio frio del equipo que enseguida se consiguió activar y frenar la reacción visitante. Buen partido en general del conjunto con un buen juego coral que permitió conseguir la segunda victoria en la competición. (69-37)

SENIOR FEMENINO

Difícil encuentro para nuestras chicas en Guadalajara, enfrentando al equipo mas fuerte de la liga. Nuestras chicas salieron muy enchufadas aguantando las acometidas del equipo local, pero el gran acierto de las rivales y el poco margen a error que teníamos nos hizo llegar al descanso con 10 puntos de desventaja, al final el resto del partido siguió la misma tónica para acabar con el luminoso en 65-45 favorable al conjunto alcarreño.