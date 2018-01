Un alojamiento de Albacete recibe un premio a la excelencia hotelera

Martes, 23 enero 2018

Rusticae, el Club de Selección de hoteles con encanto, celebró el miércoles, 17 de enero, la 4ª edición de los Premios Rusticae, en un acto que ha reunido a hoteleros, embajadores y amigos de este sello de calidad.

Los premios Rusticae 2017 han reconocido al Mejor Hotel Boutique del Año, al MejorHotelero, a la Mejor Trayectoria y a la Mejor Iniciativa.



Ese mismo día por la mañana, se reunían Isabel Llorens y Carlota Mateos, las fundadoras de Rusticae, junto a su equipo con hoteleros procedentes de distinto puntos de la geografía española y portuguesa, para compartir una jornada formativa e inspiracional con expertos del mundo turístico y del marketing online.

Entre los ponentes se encuentran Ramón Puchades, director de Transformación Digital en Metrópolis Comunicación, Alberto Barreiro, consultor de Estrategia Creativa e Innovación en Barrabés.biz y Javier Cabeza, industry Manager de Google Travel.



Los tres han dado lecciones magistrales a los hoteleros con ponencias adaptadas a las necesidades de los mismos y donde se habló de personalización en las experiencias, de información micro-segmentada, de exigencia de calidad, entre otras cosas.



En esta misma jornada, tres hoteleros pertenecientes al Club hablaron de su modelo de hotel y compartieron con sus compañeros de profesión sus impresiones sobre el mundo de la hotelería. Estos tres hoteles fueron Heredad Beragu de Navarra, Hotel Rector de Salamanca y Casas do Coro en Portugal.

Por su parte, el restaurante Dingo fue el escenario elegido por el Club de Selección para hacer la entrega de estos galardones, que reconocen el esfuerzo que desde la distancia hacen emprendedores hoteleros que han decidido dedicarse en cuerpo y alma a trabajar por la excelencia, recibiendo y agasajando cada día a sus huéspedes.



Estos premios se dividen en cuatro categorías:

Mejor hotel 2017: Otorgado cada año a un hotel plenamente orientado a la satisfacción del huésped, que no solo ha demostrado ser un gran hotel desde una perspectiva integral: servicio, instalaciones y cuidado por el detalle, sino que además es avalado por las opiniones de los usuarios. Son hoteles comprometidos con los valores Rusticae y que se han convertido en referentes del sector. En esta edición el premio ha recaído en

El Hotel Rector (Salamanca).

Trayectoria hotelera: Otorgado a hoteles que llevan más de 10 años en funcionamiento, y que fueron visionarios en el momento de su apertura. Claramente comprometidos con la calidad, son proyectos muy relevantes en el sector de la hotelería con encanto, y que han conseguido tener gran influencia en su destino. Este año el hotel premiado ha sido El Jardín de Carrejo (Cantabria).

Iniciativa 2017: Se otorga a iniciativas innovadoras desarrolladas por los propietarios de los hoteles, que abren nuevas posibilidades y son claramente diferenciadoras para el hotel. Son proyectos que además aportan valor para el sector turístico y que refuerzan el atractivo del destino. Este año el premio ha recaído en el alojamiento Xuq Lomas de Ruvira (Albacete).



Hotelero 2017: donde se reconoce el espíritu emprendedor de hoteleros que luchan incansablemente para levantar su sueño, a los que están siempre en busca de nuevas tendencias y que no han perdido la capacidad de reinventarse. Resistentes e Innovadores que no conocen limitaciones y que se niegan a quedarse con un no por respuesta. Este año ha recaído en Montserrat Abad, propietaria de La Casona de la Paca, La Quinta de Villanueva y los apartamentos Casona de la Paca (Asturias).