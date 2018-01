Las DO de CLM se unen en Enofusión para poner en valor los vinos de la región

Martes, 23 enero 2018

Vino

Los vinos de Castilla-La Mancha amparados bajo alguna de las nueve Denominaciones de Origen que existen en la región, y bajo el paraguas de la Asociación de Denominaciones de Origen Vinícolas, ADOVIN, están promocionando conjuntamente los vinos de la región en Enofusión, el Congreso Internacional del Vino que celebra su octava edición hasta este miércoles 24 en Madrid, en el contexto de la Cumbre Gastronómica Reale Seguros Madrid Fusión.

Las denominaciones La Mancha, Manchuela, Uclés, Méntrida, Ribera del Júcar, Jumilla, Mondéjar, Valdepeñas y Almansa, con el apoyo de la Consejería de Agricultura de la Junta, asisten a este evento donde, además de exponer, tienen una presencia destacada en el Enobar, el espacio de cata autónoma de este Congreso que organiza desde hace ocho ediciones la empresa Enopasión de Manzanares (Ciudad Real), ya que aquí las etiquetas de la región cuentan con una zona exclusiva de cata.

Del mismo modo, también en el nuevo espacio pop-up del evento, el Wine Corner, las bodegas castellano-manchegas pueden promocionar sus productos. De hecho, hoy la DO Manchuela y la DO Valdepeñas han realizado sendas presentaciones en este escenario.

La DO La Mancha y la DO Méntrida tuvieron la oportunidad ayer de organizar catas comentadas, mientras que la DO Ribera del Júcar y la DO Uclés las celebrarán mañana, concretamente a las 13 horas y a las 13,30 respectivamente.

“Enofusión es una excelente plataforma para nuestras nueve DOs”



Precisamente, el asesor técnico de la Denominación de Origen Ribera del Júcar, Juancho Villahermosa, se muestra muy satisfecho con la presencia de las nueve denominaciones de origen vinícolas de la región en Enofusión 2018, “un escaparate espectacular para los profesionales de la restauración y de la hostelería, no sólo de España, sino del resto del mundo”. Como ha resaltado, “ésta es una excelente plataforma para presentar nuestros vinos con un marchamo de calidad y poner en el lugar que merecemos las DOs de Castilla-La Mancha, de manera que podamos ofrecer una visión real de la calidad, del esfuerzo y de la tipología de las Denominaciones de Origen con las que contamos”.

Además de ADOVIN, en la zona de Expobodegas están presentes otras tres bodegas de la región, concretamente Bodegas Naranjo, de Carrión de Calatrava (Ciudad Real), Bodegas Fontana, de Fuente de Pedro Naharro (Cuenca) y Campos Reales de El Provencio (Cuenca).

Gran actividad hoy en El Centro del Vino



El Centro del Vino, el espacio de actividades de Enofusión, ha sido de nuevo hoy uno de los espacios más concurridos del Congreso. La mañana comenzaba con una cata de los vinos californianos de la Familia Torres que ha dado paso a Makro y su Comité de Cata, liderado por Custodio López Zamarra, que han presentado la segunda colección de garnachas del proyecto La Sastrería armonizándolas con propuestas de tapas de Íñigo Lavado y quesos de Quesería La Antigua de Fuentesaúco.

También hoy Can Sala ha realizado una degustación vertical de los milesimés de Can Sala, de la mano de Pedro Bonet, director de Comunicación del Grupo Freixenet, Josep Buján, enólogo de Casa Sala, y Custodio López Zamarra. Julio Miralles, jefe de cocina de Zalacaín, ha presentado, en paralelo, una evolución casi vertical de platos del mítico restaurante madrileño, a través de tapas inspiradas y creadas especialmente para esta cita. Durante el día también se han lanzado otras propuestas como Armonía japo-mediterránea de la DO Catalunya con Restaurante Umiko o una cata magistral dirigida por mujeres.