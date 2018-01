Prieto reclama "una implicación real" de todas las administraciones en la lucha contra la despoblación

Miércoles, 24 enero 2018

ante un grupo de senadores en Fuertescusa

Cuenca | ELDIAdigital.es

Algo que, según ha aseverado, lo tiene muy claro la Diputación conquense que en los últimos seis años viene encaminando todas sus acciones a combatir este grave problema. Una cuestión que ha puesto sobre la mesa este miércoles por la tarde durante la recepción en Fuertescusa a un grupo de senadores, que han llegado a la provincia en un viaje organizado por CEOE Cepyme Cuenca, precisamente para abordar esta problemática.

Prieto, que ha valorado positivamente la visita de esta delegación de la Comisión Especial sobre la Evolución de la Despoblación Demográfica en España del Senado, ha remarcado que éste no es un problema novedoso, todo lo contrario. No en vano, ha recordado que él mismo tuvo la oportunidad de participar en 2014 en una ponencia sobre despoblación en la Cámara Alta, donde dio su punto de vista sobre este grave fenómeno y propuso varias medidas para paliar su avance, si bien ha lamentado que en este tiempo no se haya hecho nada más que constituir esta comisión y, ahora, reactivarla.

No obstante, confía en que esta visita de los senadores a Cuenca sirva para poner en marchas las medidas correspondientes a raíz de las conclusiones que se extraigan. Conclusiones que, en su opinión, deberían extenderse a todas las administraciones, tanto el Estado como las Comunidades Autónomas, las diputaciones y los ayuntamientos para trabajar todos contra la despoblación. Y todo ello, agrega, sin olvidar a la Unión Europea, a la que se le debe trasladar esta problemática para buscar sinergias mediante políticas transversales y, sobre todo, una hoja de ruta que determine un calendario de objetivos y resultados para que esta visita no se quede en papel mojado.

En esta línea y poniendo el punto de mira en este problema en nuestra región y, más concretamente, en nuestra provincia, Prieto ha remarcado el papel fundamental que debe de jugar la Junta de Comunidades en la lucha contra la despoblación, sobre todo por su peso específico, puesto que, según ha afirmado, es el organismo con competencias tan básicas como la educación, la sanidad y las infraestructuras, además de ser el “interlocutor” entre los fondos comunitarios y nuestro territorio. Una posición que, a su juicio, le hace jugar un papel clave en la lucha contra este fenómeno demográfico y, sin embargo, ha lamentado que esté pasando sin pena ni gloria en esta legislatura.

Es por ello que ha insistido en la necesidad de ese compromiso real contra la despoblación, abandonando los anuncios y pasando a los hechos.