El diputado de Turismo insta al alcalde de Sacedón a colaborar con la Diputación

Miércoles, 24 enero 2018

política

Guadalajara | El Dia

En este sentido, ha manifestado que “nos gustaría que con la misma vehemencia que critica a la Diputación basándose solo en argumentos políticos y mentiras, defendiera el turismo en la provincia y reclamara a la Junta el trato que Guadalajara se merece, en vez de ningunearnos como provincia tal y como ha ocurrido en FITUR con la colocación de nuestro estand escondido a conciencia”.

“No podemos estar más en desacuerdo con el señor Pérez Torrecilla cuando pide firmeza para defender a nuestra provincia y pone como ejemplo a la Junta dando a entender que está de acuerdo con los desplantes que ha tenido con Guadalajara en FITUR, por hablar solo del tema que nos ocupa”, ha dicho Jesús Parra.

Desde la Diputación de Guadalajara se están dando grandes pasos en la promoción de nuestro turismo y “parece mentira que sea precisamente el alcalde de Sacedón el que diga que no se tiene en cuenta a los pueblos” cuando se ha dado participación a todas las propuestas tanto de la Diputación como otras que nos han realizado. “¿Acaso el señor Pérez Torrecilla ha realizado alguna propuesta?”, ha manifestado Jesús Parra señalando que “con el cinismo como bandera no se puede llegar a ningún lado”.

La Diputación, sensible con los problemas de la provincia

Parra ha explicado que la Diputación ha apostado decididamente por dar a conocer la ruta del viaje a la Alcarria y ha cumplido con el compromiso de señalizarla con la elaboración de 22 paneles en cada uno de los pueblos, todos ellos ya colocados desde hace tiempo, excepto, curiosamente, los de Sacedón –de donde es alcalde Pérez Torrecilla- y Córcoles, pedanía de Sacedón, que ni siquiera ha ido a recogerlos. “¿Cómo puede hablar de ninguneo una persona que se niega a colaborar con la Diputación por el progreso de su zona?”, se ha preguntado Parra, “¿es así cómo lucha por la lamentable situación que viven?”.

Una situación de la que ha recalcado, en relación a la situación de los embalses, de la que la Diputación es totalmente sensible como así lo ha manifestado el presidente en diversas ocasiones, incluso reuniéndose con la Asociación de Municipios Ribereños y prestando toda la ayuda que está a su alcance a través, por ejemplo, del importante servicio de cisternas siempre que se ha necesitado o de las obras hidráulicas que se llevan a cabo en colaboración con los municipios.

Además, la Diputación de Guadalajara llevó a cabo varias charlas de concienciación con hosteleros y vecinos dentro de la promoción del viaje a la Alcarria y, en esta zona, se organizó en Sacedón no asistiendo ningún miembro del equipo de Gobierno del Ayuntamiento, pese a que el alcalde estaba avisado porque “en la Diputación contamos con todos los pueblos y seguiremos contando pese a ejemplos tan lamentables como este cuyos vecinos están siendo víctimas de este desinterés y desidia”.

Es más, desde el Servicio de Turismo se han convocado diversas reuniones en los últimos años tanto para recoger propuestas e informar de las actuaciones que estaba llevando a cabo la Diputación del viaje a la Alcarria y del río que nos lleva. Se da la circunstancia de que Sacedón forma parte de estas dos rutas, pero el señor Pérez Torrecilla no ha asistido nunca a ninguna de ellas. Por ello, ha manifestado el diputado responsable de Turismo, “le pedimos un poco de coherencia a la hora de pedir una colaboración que está desaprovechando solo por servir a los intereses de su partido, porque sino no tiene otra explicación”. No obstante, “nosotros seguiremos contando con Sacedón, con todos los pueblos de alrededor, y con el resto de la provincia como no puede ser de otra manera utilizando todas las herramientas y recursos que tenemos a nuestro alcance; pero queremos que los vecinos sepan que hay actuaciones que se están desaprovechando única y exclusivamente por la decisión del alcalde de no colaborar con la Diputación”.

Por último, Jesús Parra ha manifestado que “no vamos a entrar en provocaciones altaneras que no pueden, o no deberían, ser propias de un representante municipal”, en referencia a las declaraciones que llegan incluso a rallar una falta de respeto inaceptable hacia esta Institución.