El euro se dispara a máximos de 2014 y arrastra a las bolsas

Miércoles, 24 enero 2018

Felipe López-Gálvez, analista de Self Bank

EMPRESAS - Bolsa | El Dia

El cruce euro/dólar ha alcanzado cotas que no se veían desde el año 2014, lo que ha provocado que se tiñeran de rojo las bolsas europeas. El Ibex-35 ha cedido un -0,44% hasta los 10.563 puntos, aunque la peor parte se la han llevado el DAX alemán (-0,84%) y el CAC francés (-0,72%).

El euro ha llegado a cotizar hoy por encima del 1,24 frente al dólar, mostrándose muy nervioso ante la cita clave de la semana, que es la reunión de tipos que celebra mañana el Banco Central Europeo. Si bien es cierto que la hoja de ruta del organismo está bastante clara (compra de 30.000 Mn€/mensuales hasta septiembre), hay mucha expectación en torno al tono que utilice Mario Draghi en la rueda de prensa posterior. Deberá medir bien sus palabras, ya que si reconoce que los riesgos económicos y políticos han descendido, provocará una subida adicional del euro. Y esto es precisamente lo que más puede retrasar su principal deseo: que la inflación se sitúe cerca del 2%. Como la subida del euro está abaratando las importaciones, es complicado que los niveles de precios aumenten.

Además de las noticias que van llegando desde el Foro de Davos, los mercados siguen atentos a la agenda macroeconómica. Lo más importante han sido las publicaciones de PMI en diversos países, donde en términos generales se ha podido apreciar una ligera caída respecto a los niveles de diciembre. Sin embargo, esto no debería ensombrecer el hecho de que estos niveles de confianza se encuentran en cotas históricamente altas. El dato para la eurozona ha sido mejor de lo esperado para el sector servicios (57,6 puntos vs 56,4 estimado) y peor de lo previsto para el de actividad manufacturera (59,6 vs 60,3 estimado). Ha sucedido lo contario en EE.UU., donde el manufacturero ha superado expectativas (55,5 vs 55,0 estimado) y el servicios ha defraudado (53,3 vs 54,3 estimado).

Esta madrugada el Nikkei japonés ha retrocedido un -0,76% tras publicarse una serie de datos de comercio exterior peores de lo esperado. En concreto, las exportaciones se ralentizaron en diciembre desde el 16,2% hasta el 9,3% y las importaciones desde el 17,2% hasta el 14,9%.

De los 35 valores del Ibex, tan solo 4 ha logrado evitar los números rojos: Técnicas Reunidas (+0,69%), Iberdrola (+0,33%), Bankia (+0,19%) y Colonial (+0,17%). Del resto, los mayores descensos han correspondido a Siemens Gamesa (-2,47%) y Meliá Hotels (-1,70%).

En cuanto a la renta fija, la Deuda Pública española ha mantenido el optimismo reinante desde que Fitch le elevara la calificación a A-. La rentabilidad del bono a diez años ha caído hasta el 1,35% y la prima de riesgo hasta los 76 puntos básicos.