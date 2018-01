PSOE, Ahora y Cs aprueban una moción que denuncia inexistentes políticas municipales de juventud

Viernes, 26 enero 2018

oposición unida

Guadalajara | ELDIAdigital.es

El texto que ha salido adelante reclama un aumento de al menos el 10% en la partida destinada a juventud en el presupuesto de este año, que el alcalde, Antonio Román, "aún no ha dado a conocer". También pide que se refuerce la Concejalía de Juventud con medios humanos y estructura suficiente para desarrollar distintos programas a medio y largo plazo, han informado los tres grupos en nota de prensa.

Por último, han urgido la elaboración de un nuevo Plan de Juventud, en cuya elaboración deberán participar agentes juveniles, profesionales del sector, asociaciones, colectivos y también centros educativos, con el fin de que sea un documento consensuado, realista y transformador. El plazo fijado para su aprobación es el primer semestre de este año, con el fin de ponerlo en marcha inmediatamente después.

La viceportavoz del Grupo Socialista, Lucía de Luz, ha asegurado que el propio concejal de Juventud ha reconocido que falta dinero para juventud, y se ha preguntado "a quién se considera responsable de que en el área de juventud no se presupueste lo suficiente". De Luz ha señalado que un colectivo que representa en torno al 20% de la población de la capital "necesita un presupuesto acorde" para que no tenga que irse a otras ciudades a buscar alternativas de ocio y cultura que no encuentra aquí.

En representación del grupo municipal Ahora Guadalajara, la concejala Susana Martínez ha defendido la necesidad de incrementar las políticas de juventud del Ayuntamiento, pues "hay 16.000 jóvenes que viven en esta ciudad que no tienen ningún recurso o actividad destinada a ellos". Además, la edil de Ahora Guadalajara ha recordado que el II Plan de Juventud del Ayuntamiento "se presentó hace seis meses y no hemos vuelto a saber nada hasta ayer, y es literal".

RECONOCIMIENTO A DEPORTADOS A CAMPOS NAZIS

Por otro lado, el Grupo Municipal Ahora Guadalajara ha logrado sacar adelante el compromiso del Consistorio para "proceder a un reconocimiento institucional para los guadalajareños deportados a campos nazis", tras aprobarse por unanimidad en el pleno del Ayuntamiento de su moción al respecto.

La iniciativa, que partía de Foro por la Memoria y la asociación AMICAL Mauthausen, insta a reconocer y homenajear a las víctimas del nazismo que sufrieron el horror de los campos de concentración y, en particular, a las y los guadalajareños deportados entre 1940 y 1945, así como hacerlo extensivo a sus familiares. También se concretan en el texto algunas acciones como la colocación un monolito o escultura en su memoria, y la presencia institucional del Ayuntamiento en actos internacionales de conmemoración que se celebran en el campo de Mauthausen con ocasión del aniversario de su liberación.

Por otro lado, Ahora Guadalajara ha aprovechado el apartado de ruegos y preguntas del Pleno de hoy para preguntar por la situación del Club Deportivo Guadalajara SAD tras entrar en concurso de acreedores, y en concreto por el uso que hace, por el que obtiene lucro, de un bar de un campo municipal, el Pedro Escartín.

De otro lado, el Grupo Ciudadanos ha manifestado que en ciertos puntos de la ciudad, "como en el entorno del bulevar Clara Campoamor", existe un "exceso" de acumulación de residuos y por ello han solicitado revisar la capacidad actual de contenedores.

Respecto a las iniciativas presentadas por Ciudadanos, ha sido aprobada por unanimidad su moción relativa a la convocatoria anual de subvenciones para entidades deportivas y deportistas bajo un régimen de concurrencia competitiva, "buscando una mayor objetividad, igualdad y publicidad en el uso de los recursos públicos" ha comentado Ángel Bachiller, concejal de Cs, mediante una nota de prensa de la formación naranja.