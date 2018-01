Rivera, Carmena y Arrimadas, los políticos que los castellano-manchegos querrían tener como jefes

Lunes, 29 enero 2018

Sociedad

REPORTAJES | ELDIAdigital

Muchas son las maneras de valorar el trabajo político de nuestros representantes y varios son los barómetros que puntúan el desempeño de la clase política española. Pero, ¿cómo verían los trabajadores españoles y castellano-manchegos depender directamente de una de estas figuras en su ámbito laboral?, ¿a las órdenes de quién preferirían trabajar?



Es por ello que Adecco, líder en Recursos Humanos, ha querido tomar el pulso a la realidad política vista desde el lado más laboral y por ello ha realizado una encuesta a más de 2.100 españoles en activo1 -230 de ellos castellano-manchegos- para saber a qué político les gustaría tener como superior y comparar estos resultados con los obtenidos un año atrás, cuando el panorama político era bien diferente.



Y, por encima de todos ellos, el más votado ha sido, por segundo año consecutivo, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, el cual sería el jefe ideal para el 19,5% de los castellano-manchegos consultados.





Al diputado de las Cortes Generales le acompañan en el pódium la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quien asciende una plaza con respecto al año anterior, y la presidenta de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas (entra directamente a la tercera posición del ranking).







¿Qué político querrían tener como jefe los castellano-manchegos?



Según la III Encuesta Adecco sobre Mejores Jefes y Empresas más felices para trabajar , publicada el año pasado, 9 de cada 10 trabajadores en España creen que un buen jefe es aquel que “se remanga” para sacar el trabajo del equipo adelante. Además, 3 de cada 10 creen que un buen estilo de liderazgo es el llamado Democrático, caracterizado ser el líder el que toma decisiones tras potenciar la discusión del grupo, agradeciendo las opiniones de sus trabajadores. Y sólo un 4% prefiere un estilo de liderazgo Autocrático, donde el jefe es el único en el grupo que toma las decisiones acerca del trabajo y la organización, sin tener que justificarlas en ningún momento.



Partiendo de esta premisa, Adecco ha querido conocer qué personalidad del mundo de la política sería un jefe ideal para los trabajadores de nuestra comunidad, en base a su estilo de liderazgo y su implicación en el trabajo a desempeñar. Y así ha quedado el top 5 de mejores jefes políticos en CastillaLa Mancha:





El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, mantiene, por segundo año consecutivo, su liderazgo como jefe preferido de los castellano-manchegos, con un 19,5% de los votos, aunque obtiene un punto porcentual menos que un año atrás. Tras él se coloca la alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Manuela Carmena, que este año pasa a ser segunda (sube una posición), a pesar de que baja su porcentaje con respecto al año pasado (12,9%; -3 puntos porcentuales).





Y en tercer lugar queda la líder de C´s en Cataluña, Inés Arrimadas, que entra de nuevas al ranking alzándose directamente con la tercera posición y un 12,6% de los votos autonómicos.





Cierran el ranking el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que pierde 2 plazas y 5,6 puntos para quedarse cuarto con un 11,5% de los votos, y el secretario del PSOE, Pedro Sánchez, que desciende ligeramente su porcentaje (10,3%; -1,1 p.p.) aunque se cuela en el top 5 castellano-manchego.





Desaparecen de estas posiciones privilegiadas con respecto a la primera encuesta el secretario de Análisis estratégico de Podemos, Íñigo Errejón (era el cuarto más votado un año atrás) y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría (ocupaba la quinta plaza).





Llama la atención que pocas figuras de la política regional se cuelan en el ranking general castellanomanchego y lo hacen con poca representación, es el caso del presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, o la presidenta del PP en la región, Mª Dolores de Cospedal, presentes en el ranking aunque con unos porcentajes poco significativos.



Los jefes políticos en España



Visto el ranking castellano-manchego, es el momento de centrarse en los resultados que se obtienen en todo el país y que, comparados con Castilla-La Mancha, muestran algunas diferencias:



La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, se convierte en 2018 en el personaje político que 1 de cada 5 españoles querría tener como jefa (un 22,8% de los votos). Irrumpe en el ranking yendo directamente a la cabeza y desbancando al presidente cántabro Miguel Ángel Revilla, que queda en segunda posición (19,4% de votos; -2,2 puntos porcentuales).



También ceden una plaza el líder de la corporación naranja a nivel nacional, Albert Rivera, aunque mejora ligeramente su puntuación con respecto a 2017 (18,7%; +0,3 p.p.), la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quien además de una posición pierde algunos puntos porcentuales (14,9%; -1,7 p.p.), el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón (10,9%; -2,1 puntos porcentuales) y el secretario de Análisis estratégico de Podemos, Íñigo Errejón (9,8%; -3,1 p.p.).



A la séptima posición sube el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, que un año atrás aparecía en noveno lugar (8,7%). A pesar de la subida en el ranking, el líder del PSOE pierde un punto porcentual, que no le ha afectado negativamente debido a las mayores bajadas en popularidad de otros políticos.



Sánchez supera por centésimas a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (8,7%) que mantiene posición aunque pierde adeptos (-1,7 p.p.). A continuación, a la novena plaza asciende Miquel Iceta (7,2%). El primer secretario del PSC aparece en esta edición en el top 10 mostrando junto a Arrimadas la importancia que en el último año ha tenido la política catalana en el ámbito nacional. Iceta ha mejorado varias posiciones y ha ganado 1,9 puntos porcentuales.



Por último, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, cierra esta clasificación de élite con un 7,8% de votos, que supone la caída de cuatro posiciones en el último año y la pérdida de 4,3 puntos porcentuales.



Tras estos primeros puestos aparecen otras figuras destacadas a las que los españoles querrían tener como jefes, como son la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría (la primera representante del Partido Popular en aparecer en el ranking), la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, el ex presidente vasco y actual secretario de Política Federal del PSOE, Patxi López, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la portavoz en el Congreso del grupo Unidos Podemos, Irene Montero.



Entre los 15 y 20 políticos más votados como posibles buenos jefes quedarían Ana Pastor, Oriol Junqueras, Carles Puigdemont, Alberto Nuñez Feijoo y Andrea Levy.



Desaparecen de los primeros puestos algunas personalidades que no están ya en política de manera activa como Julio Anguita (ex coordinador general de IU) o los ex presidentes Jose María Aznar, Jose Luis Rodríguez Zapatero o Felipe González.



Haciendo un análisis sociodemográfico de los encuestados, podría decirse que, en términos generales, son los hombres, las personas de ingresos medios y quienes tienen estudios superiores quienes, en mayor medida que el resto, elegirían como jefa a Inés Arrimadas. Mientras las personas de 45 a 54 años y quienes residen en municipios de menor población se pondrían a las órdenes de Albert Rivera y los desempleados escogen con más fuerza al presidente de Cantabria, Revilla. Manuela Carmena tiene más adeptos en las grandes ciudades, entre las mujeres y entre la población con formación superior.







Los jefes políticos por partidos



Otra forma de ver el ranking realizado por Adecco en base a la segunda encuesta ¿Qué personajepolítico te gustaría tener como jefe?, es analizar qué partidos políticos tienen mayor representación entre los jefes mejor valorados.



En este sentido, el Partido Popular es el que mayor representación tiene en el ranking de mejores jefes, con 19 integrantes; seguido del PSOE, con 11 representantes y Podemos y sus coaliciones, con 10 miembros.

Ciudadanos solo sitúa a dos integrantes en la lista de los más votados (aunque eso sí, ocupan el primer y el tercer puesto de todo el ranking).



A pesar de ser quien más integrantes tiene en el ranking, no es hasta la undécima posición cuando aparece un cargo del PP como jefe. Se trata de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, votada por el 6,9% de los españoles. Un puesto debajo se encuentra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, elegida por el 6,7% de los encuestados. Santamaría adelanta a Cifuentes este año tras mejorar su porcentaje de votos.



El puesto 14º también es para un miembro del PP, en este caso, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con un 5,9% de votos. Ana Pastor, Alberto Nuñez Feijoo, Andrea Levy o la presidenta del partido en Castilla-La Mancha y ministra de Defensa, Mª Dolores de Cospedal también están en el top 25 .



En el Partido Socialista (PSOE) el primero de sus representantes que aparece en el ranking de los mejores jefes para los españoles es el secretario general Pedro Sánchez, séptimo de la votación nacional, con el 8,7% de los votos. Tras él aparecen otros socialistas como el secretario del PSC, Miquel Iceta (7,2%) que es noveno, el actual secretario de Política Federal, Patxi López (13º), la presidenta andaluza Susana Díaz (21º) o el valenciano Ximo Puig (35º).



Completan el listado socialista otros representantes como el presidente de Asturias, Javier Fernández, la presidenta balear, Francina Armengol, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el de Aragón, Javier Lambán.



Podemos y sus coaliciones se posicionan ya desde el cuarto lugar con la alcaldesa madrileña Manuela Carmena (14,9%). Íñigo Errejón aparece sexto (9,8%), así como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (8,7%) y el secretario general Pablo Iglesias (7,2%) que, como hemos visto, se encuentran entre los diez mejores jefes. Además, también aparecen la portavoz del Congreso Irene Montero, las diputadas Teresa Rodríguez y Carolina Bescansa, el secretario general del partido en Aragón, Pablo Echenique, la diputada Tania Sánchez y la portavoz en la Asamblea de Madrid, Rita Maestre.



Otros políticos presentes en el ranking de diferentes partidos han sido han sido Miguel Ángel Revilla, del Partido Regionalista de Cantabria, Alberto Garzón, de Izquierda Unida, Oriol Junqueras, de Esquerra Republicana de Catalunya, Carles Puigdemont, del PDeCAT, Íñigo Urkullu, del PNV, Uxue Barkos, de Geroa Bai y Fernando Clavijo, de Coalición Canaria.