Arctic Monkeys, Björk, Nick Cave, Lorde y The National, cabezas de cartel del Primavera Sound 2018

Lunes, 29 enero 2018

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

Entre los confirmados, Arctic Monkeys, Björk, Nick Cave and The Bad Seeds, Lorde, The National, The War on Drugs, A$AP Rocky, Migos, Lykke Li, Haim, Mogwai, Arca, Tyler The Creator, Vince Staples, Slowdive, Beach House, Cigarettes after sex, C. Tangana y Father John Misty.

También estarán en el Primavera Belle and Sebastian, Rhye, Deerhunter, Chvrches, Warpaint, Charlotte Gainsbourg, Chromeo, Jon Hopkins, Ariel Pink, The Breeders, Ty Segall & The Freedom Band, los Dead Cross de Mike Patton, Christina Rosenvinge, IDLES, El Último Vecino, Hinds, María Arnal I Marcel Bagés, La Bien Querida, Oso Leone, Holy Bouncer o Delorean, entre otros muchos.

Los abonos para Primavera Sound 2018 están a la venta a un precio de 215 euros más gastos de distribución. Este precio se mantendrá hasta que llegue el festival o se agoten los abonos. Se pueden adquirir en Ticketmaster o el Portal Primavera Sound (Redtkt).

También sigue disponible el abono a plazos (en tres mensualidades), igual que el abono VIP Primavera Sound 2018 a 400 euros. Las acreditaciones para el encuentro de profesionales de la industria musical Primavera Pro también están a la venta a 250 euros (Basic) y 420 euros (Premium).