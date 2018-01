El alcalde de Villar de Cañas pide a Page que "deje ya de manipular y engañar" sobre el silo

Lunes, 29 enero 2018

Para Saiz, "resulta lamentable que Page se atreva a venir a Cuenca la pasada semana y lance ideas tan peregrinas como que se va a construir en el mar y para toda Europa un enterramiento de este tipo de residuos", según ha informado el PP en nota de prensa.

"¿No sabe Page que la Comisión Europea responsabiliza a cada país del combustible nuclear gastado y, consecuentemente, de su gestión?", se pregunta el primer edil de Villar de Cañas, quien reitera que "el empecinamiento de Page en contra del ATC y por consiguiente de Villar de Cañas y su comarca es ridículo y que empieza a parecer hasta sospechoso. Si no quiere que se invierta en la provincia de Cuenca que lo diga claramente, pero que no se invente historias cómo la que nos vino a contar en nuestra propia cara sobre almacenes en el fondo del mar".

Para el alcalde 'popular' también resulta "sorprendente" que el presidente de una región demuestre "tanta osadía, y sobre todo ignorancia", con las leyes que rigen en este tipo de materia y "que se atreva a manipular y confundir a la opinión pública en este sentido. Aquí lo que está claro es que España paga una fortuna a Francia para que se ocupe, sólo temporalmente, de los residuos de Vandellós I que tienen que regresar a España y que la solución para la gestión de todos los residuos la tenemos en Villar de Cañas, con un almacén seguro, que genera puestos de trabajo, en su centro tecnológico y parque empresarial y, que además trae consigo una mejora de las infraestructuras y servicios en la comarca", ha afirmado José María Saiz.

"Hoy en día ya nadie se cree los anuncios de Page, promete pero no cumple absolutamente nada. Para justificar su inquina contra Villar de Cañas hace ya más de dos años y medio que me prometía, en su despacho de Fuensalida, un gran proyecto para nuestra comarca. Me dijo que tenía unos inversores para nuestro pueblo. ¿Dónde están? ¿Alguien ha visto que la Junta haya hecho algo por Villar de Cañas o por Cuenca? Igual están construyendo el submarino este que se ha inventado", ha criticado Saiz, al tiempo que pedía "respeto a Page para Villar de Cañas, que en un pleno municipal decidió libre y voluntariamente ser sede del ATC".

Respecto a la reciente anulación del POM de la localidad por parte del Tribunal Superior de Justicia, Saiz le recordaba a Page que "esta decisión no repercute en la construcción del ATC y sí en otras cuestiones urbanísticas del pueblo".

Por último, ha añadido que el motivo por el que se ha declarado nulo este POM, que es la concesión de aguas por parte de la Confederación del Guadiana, expediente comenzado en 2013, afecta a otros municipios de la región cuyos POM "no ha perseguido la Junta de Comunidades, lo que demuestra la especial inquina de Page contra Villar de Cañas y sus vecinos, pero no se ha anulado por la distancia del ATC a Villar de Cañas", ha sentenciado.