La Estación Enológica de Alcázar de San Juan espera multiplicar por cuatro su actividad

Martes, 30 enero 2018

Agricultura

REGIÓN | ELDIAdigital.es

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha felicitado al presidente de la DO Valdepeñas, Jesús Martín, y a su junta directiva por los avances realizados en promoción.

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo ha lanzado hoy un mensaje a las bodegas de la Denominación de Origen Valdepeñas para que lleven sus muestras de vino a analizar en el laboratorio público de la Estación Enológica de Alcázar, donde ha indicado que “solamente en los cinco meses del año pasado desde que la reabrimos, hemos conseguido que se analicen 5.000 muestras y ha supuesto unos ingresos de 150.000 euros" y ha añadido que la expectativa es “multiplicar por cuatro las muestras y los ingresos en los próximos años”.

Para el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural "es muy importante que las bodegas de la región se comprometan con este proyecto que hemos conseguido recuperar, tras una legislatura en la que se abandonó, por completo, el análisis del vino en nuestra tierra, obligando a las bodegas a irse fuera para analizar sus vinos”, ha recordado junto al presidente de la Denominación de Origen Valdepeñas, Jesús Martín, en la sede del consejo regulador.

Martínez Arroyo ha valorado el excelente trabajo del alcalde valdepeñero al frente de la Denominación de Origen en los últimos dos años, sobre todo, en promoción, para lo que se beneficiarán de las ayudas de la Consejería de Agricultura para financiar la campaña prevista en 2018, en la que la DO tiene previsto invertir 200.000 euros para impulsar la Denominación de Origen más antigua de Castilla-La Mancha. Y ha hecho hincapié en que los datos son claros, “una botella con denominación de origen de Castilla-La Mancha se cotiza cinco veces más en el mercado que un vino a granel sin indicación geográfica protegida”.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a todas las figuras de calidad agroalimentarias de Castilla-La Mancha –no solo de vino- para que soliciten los fondos de promoción cuya convocatoria está abierta hasta el próximo 5 de febrero, y para las que la Consejería de Agricultura pone a su disposición “dos millones de euros con el objetivo de potenciar la comercialización de los productos agroalimentarios de calidad diferenciada de la región”.

19,4 millones de hectolitros de los 35,6 de España, proceden de Castilla-La Mancha

El titular de Agricultura en Castilla-La Mancha ha ofrecido los datos definitivos al cierre de campaña según las declaraciones de producción de las bodegas de la región que ascienden a 19,4 millones de hectolitros de vino. “La misma previsión que mantuvimos desde el primer momento desde la Consejería, se ha cumplido”, de los 35,6 millones de hectolitros a nivel nacional de una “producción corta”, ha dicho. Esto ha permitido que se batan record en exportación, “105 millones de euros de la Denominación de Origen Valdepeñas, de los 400 millones de euros del total de facturación de noviembre de 2016 a noviembre de 2017 y a falta de conocer los datos del último mes de diciembre”.

“El Trasvase Tajo-Segura morirá”

A preguntas de los periodistas respecto a la decisión del Gobierno central de encargar a TRAGSA un estudio del agua, el consejero ha valorado como "positiva" esa decisión, pero ha vuelto reiterar el mensaje de que "desde donde no hay agua, no se puede trasvasar" y desde luego, es necesario "anticiparnos a lo que va a suceder en un futuro". Y ha vaticinado que "el trasvase morirá porque no hay eficiencia económica que aguante el trasvase de agua del interior de la península, habiendo desaladoras y tecnología en el Levante para poder regar"

Por último, el consejero castellano-manchego ha considerado que "el agua tiene que generar desarrollo en todos los territorios y, particularmente, también en Castilla-La Mancha”, por lo que ha reiterado que es necesario que se cuente con todas las comunidades autónomas porque “el país de hoy nada tiene que ver cuando se construyó el Trasvase Tajo-Segura, hoy las decisiones las tenemos que tomar entre todos", ha concluido.

Contraetiquetas con variedad de vino

Por su parte, el presidente de la DO Valdepeñas, Jesús Martín ha mostrado su satisfacción porque la denominación de origen será la primera de España que identificará en la contraetiqueta de las botellas de vino blanco el tipo de uva varietal, lo que garantiza completamente la trazabilidad del producto.