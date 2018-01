CCOO, STAD y UGT de Cuenca, "disconformes" con las declaraciones de Mariscal sobre la RPT

Miércoles, 31 enero 2018

Relación de Puestos de Trabajo

Cuenca | ELDIAdigital.es

Así, apuntan estas secciones sindicales que "no ha existido el consenso" del que hablan los citados miembros de la Corporación. "Ningún sindicato ha votado favorablemente en las Mesas Generales de Negociación, como así consta en los numerosos escritos presentados por los distintos sindicatos y órganos de representación", han informado estos sindicatos en una nota de prensa conjunta.

"Hay que aclarar que pese a las numerosas reuniones mantenidas, estas carecían de elementos que permitieran una efectiva negociación, falta de informes, convocatorias sin tiempo de analizar las modificaciones efectuadas minutos antes o sin orden del día; cuestiones estas ya manifestadas por los distintas representaciones sindicales", continúan.

En cuanto la "organización ideal" manifestada por el alcalde, esta es "virtual" ya que los puestos de nueva creación no se encuentran dotados y según las declaraciones de los miembros de la corporación estos "no se cubrirán en muchos años debido a los sucesivos planes de ajuste".

Por contra, "sí que se dotarán los numerosos puestos creados de sueldos que se acercan a los 100.000 euros, pasando a duplicar estos. En cambio la ciudadanía no verá mejorados sus servicios dado que no se dota ninguna de las virtuales plazas creadas en aquellas áreas que mejoran la calidad de los servicios al ciudadano, además habría sido el momento de corregir numerosas injusticias y desigualdades, que se continúan manteniendo al no extender determinadas decisiones a todos los trabajadores".

En su escrito, concluyen que "también es el momento de comenzar con la paulatina recuperación de los múltiples derechos suspendidos a los trabajadores municipales por los sucesivos planes de ajuste, aprovechando las mejoras económicas de las que hace gala esta corporación".