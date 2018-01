Nosotros ya somos Historia (Por Fermín Gassol)

Miércoles, 31 enero 2018

BLOGS | Fermín Gassol Peco

“Puede decirse que el grito de la Historia nace con nosotros y que es uno de nuestros dones más importantes. En este sentido somos históricos todos los hombres”. Thomas Carlyle.

Pasa la vida, decimos con frecuencia en un alarde de optimismo existencial cuando en el fondo todos sabemos no es así, que en realidad quienes pasamos somos nosotros. La vida permanece siempre como algo latente, esperando anidar en algún ser para animarlo, algo tremendamente importante que da alma a la realidad. La vida no es “alguien” que preexiste así como una entelequia que se mantiene por sí misma, sino que es una realidad que toma cuerpo en cada uno de nosotros y a la que dotamos de un aire nuevo cada día que amanece. El tiempo, la vida, no son nada si no están identificados e incrustados en las personas. Nosotros somos quienes llenamos de identidad a la vida y al tiempo. Y la vida y el tiempo así entrelazados conforman nuestra historia. Por eso nuestra identidad coincide con nuestra historia.

Al nacer, los humanos comenzamos nuestra existencia llamando a las puertas de la gran Historia que ya existe. Nuestra historia queda así identificada y confundida con la Historia y viceversa; nuestro tiempo ya no es solamente un tiempo individual sino que se convierte en una dimensión social que coincide con el tiempo de los demás y también con algo que lleva sucediendo desde hace mucho tiempo y con lo que está por acontecer aún.

Hace dos día fallecía un ciudadano español a la edad de ciento trece años y al que hacía referencia en mi artículo de ayer. Francisco que así se llamaba combatió en dos contiendas: la guerra del Rif y la Guerra Civil. Era, de hecho, el veterano de guerra con mayor edad de la historia de España. Con su muerte se cierra a bien seguro la memoria histórica viviente de nuestra última contienda casi cien años después.

¿Porqué reflexiono hoy sobre este trenzado entre historia personal, existencia, tiempo e Historia? Pues ha sido debido a que un joven conocido me ha dicho esta mañana que tenía un examen de Historia; al preguntarle sobre qué “parte”, me ha dicho que trataba sobre la Historia de la Transición Española. ¡Cómo pasa el tiempo, le he dicho incautamente engañándome a mí mismo! hace ya más de treinta años…

Lo cierto es que parte de nuestras historias se estudian ya como Historia de España, una parte de esa historia de la que nosotros fuimos espectadores o protagonistas. Los jóvenes que la estudian la ven como algo lejano; sin embargo mientras vivamos los que la presenciamos, esa historia seguirá viva, igual de viva que ha permanecido hasta antes de ayer la guerra civil cuando el fallecimiento de Francisco la ha convertido muy posiblemente ya en Historia.